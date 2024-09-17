علي جمعة يثير جدلاً حول عام الفيل.. ولد فيه الرسول

علي جمعة يثير جدلاً حول عام الفيل.. أثارالدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، جدلاً حول تحديد عام الفيل وعلاقته بسنة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفقاً لما قاله، هناك محاولة لتحديد السنة الميلادية التي ولد فيها الرسول استناداً إلى الأحداث التاريخية المذكورة في المصادر الإسلامية وغير الإسلامية.

وقال الدكتور علي جمعة إن النبي صلى الله عليه وسلم وُلد في اليوم الثاني والعشرين من نيسان سنة 572 ميلادي، بناءً على الدراسات والمراجع التاريخية التي تم الإشارة إليها، والتي تشمل تقويمات مختلفة ومصادر تاريخية متعددة مثل تقويم ميخائيل دبانة والتقويمات الفلكية لمصادر أخرى.

ويرصد لكم الموجز خلال التفاصيل التاليه التفاصيل والشواهد التي استشهد بها الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر في تحديد عام الفيل .

متى كان عام الفيل؟

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن عام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مرتبط بكسرى أنو شروان، ملك فارس، وبفترة الإسكندر ذي القرنين، وهذا يشير إلى محاولة تحديد توقيت عام الفيل في سياق تاريخي أوسع، يرتبط بالملوك والأحداث التاريخية المعروفة.

وفقًا لجرجس العميد، المعروف بالمكين، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الثامنة من عمره عند وفاة كسرى أنو شروان في عام 579 ميلادي، هذا يتيح استنتاج أن النبي وُلد في عام 571 ميلادي إذا كان قد أتم الثامنة عند وفاة كسرى، أو في بداية عام 572 ميلادي إذا كان قد بدأ الثامنة.

واعتمد الدكتور علي جمعة على مصادر مثل تقويمات برلين وإدلاء الفلكيين تشير إلى مواعيد تتماشى مع عام 572 ميلادي.

بناءً على المعطيات المختلفة، يمكن الاستنتاج بأن ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، 12 ربيع الأول من العام 53 قبل الهجرة، والذي يوافق 22 أبريل 572 ميلادي، حسب التقاويم المختلفة المتاحة.

كما أكد الدكتور علي جمعة أن النبي توفي عن عمر 63 سنة في العام العاشر الهجري، بناءً على الأحاديث النبوية، مما يتماشى مع التواريخ التي تم تحديدها في التحليل.

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