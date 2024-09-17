قبل بدء العام الدراسي.. طالب ثانوي ينهي حياته داخل مدرسة بالفيوم

طالب الثانوية ينهي حياته داخل المدرسة .. في الوقت الذي تستعد فيه جميع البيوت المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، قرر طالب الثانوية، إنهاء حياته داخل المدرسة الخاصة به، ليستيقظ أهالي محافظة الفيوم على خبر مفزع، جعل الحزن يخيم على أهل وجيران الطالب الذ قرر أن يستقبل العام الدراسي على طريقته الخاصة.

استحوذ الشيطان على عقل طالب الثانوية بالفيوم، وفي لحظة لم يستكع الطالب السيطرة على وساوس الشيطان وقرر انهاء حياته داخل المدرسة التي شهدت على طفولته ومراحل تعليمة، معتقد أن الموت أفضل من الحياة، حيث أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يتعاطى على إثرها بعض الأدوية المهدئة، ومن جانبه يستعرض “ الموجز”، تفاصيل الحادث المؤلم الذي دارت رحاه داخل محافظة الفيوم.

طالب الثانوية ينهي حياته داخل المدرسة

وفي غضون ساعات قليلة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم تحت إشراف اللواء أحمد عزت مدير الأمن، الكشف عن تفاصيل العثور على جثة طالب ،بمنطقة العبودي دائرة قسم أول الفيوم، داخل مخزن مدرسة خلف مستشفى الندى بجوار الصالة المغطاة ، وأسفرت التحريات تحت قيادة العقيد محمود هيبه مفتش المباحث والمقدم أحمد السوهاجي رئيس المباحث وأشرف عليها اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة ، أن الطالب يدعى بدر . م . ط 17 سنة ومقيد بالصف الثاني الثانوي بمدرسة عزة زيدان.

اضطرابات نفسية دفعت طالب الانوية لانهاء حياته



وكشفت التحريات، أن الطالب كان يعاني من اضطرابات نفسيه وخضع للعلاج النفسي فترة من الوقت بمستشفى جمال أبو العزايم ، وبعد خروجه كان يتناول الأدوية المهدئة لظروف حالته النفسية ، وأكد الطب الشرعي أن اسباب الوفاة تناول جرعة زائدة من الأدوية المهدئة مما أدى ذلك إلى وفاته ،تحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة بالتحقيق.

تفاصيل واقعة انتحار طالب الثانوية بالفيوم

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ، إخطارا من العميد حسن ابو عقرب ،مأمور قسم أول الفيوم جاء فيه أنه تم تلقي إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بالعثور على جثة شاب داخل مخزن بمدرسة خلف مستشفى الندى بجوار الصالة المغطاة.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم أول الفيوم ، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين وجود جثة لطالب يبلغ من العمر 17 سنة في ظروف غامضة ، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة أسباب الوفاة وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه ومباشرة التحقيق.

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