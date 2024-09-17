أبرزها تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية.. الحكومة تكشف إنجازات السوق المالي

الرقابة المالية.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لبحث ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل الهيئة ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري, والتي ترصدها جريدة “الموجز” خلال السطور التالية.

جهود الرقابة المالية في التحول الرقمي

بدأ الدكتور محمد فريد بتوضيح الجهود المبذولة لاستكمال الأطر التنفيذية المطلوبة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية, مؤكدًا أنه تم تسريع التحول الرقمي في هذا القطاع من خلال إصدار مجموعة من القرارات واللوائح التنفيذية بهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية.

وأشار إلى الشراكة الأولى بين شركة تأمين وشركة اتصالات لتوزيع المنتجات التأمينية، تنفيذًا لقرارات الهيئة.

إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي

تمكّنت هيئة الرقابة المالية من إطلاق أول سوق كربون طوعي في أفريقيا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بهدف دعم جهود مصر في تقليل الانبعاثات.

وذكر فريد أن السوق شهد تسجيل 14 مشروعًا وتنفيذ 12 عملية تداول، إذ تم تداول 4500 شهادة كربونية حتى الآن، وتم تسجيل أكثر من 18 ألف شهادة في قاعدة بيانات الهيئة.

رئيس الوزراء

الاستثمار في الذهب

وفي سياق آخر، أشار الدكتور فريد إلى إطلاق ثلاثة صناديق استثمارية في الذهب، تشمل صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف التابع للبنك الأهلي المصري.

ويُقدر عدد المستثمرين في هذه الصناديق بـ 131 ألف مستثمر بقيمة استثمار تصل إلى 925 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2024، مما يعزز من ثقافة الادخار والاستثمار لدى المواطنين المصريين.

تشريعات جديدة لتطوير قطاع التأمين

وأشار فريد إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ قانون التأمين الموحد الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع التأمين في مصر وتوسيع التغطيات التأمينية, مؤكدًا أن الهيئة بصدد إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتفعيل القانون بالتعاون مع مختلف الأطراف في صناعة التأمين.

رئيس الوزراء

دعم الكوادر المهنية

وأكد رئيس الهيئة على أهمية تأهيل المهنيين المتخصصين في المجالات المالية، حيث تم إطلاق دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، بهدف تعزيز عدد الاكتواريين المؤهلين بما يتناسب مع احتياجات السوق.

تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية

أشار الدكتور فريد إلى الانتهاء من تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية، وهو إنجاز تاريخي لسوق المال في مصر، حيث أصدرت الهيئة جميع القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لتأسيس هذا الاتحاد، والتي تعزز من هيكل السوق المالي في مصر.

تعزيز الملاءة المالية للشركات

واختتم الدكتور فريد الاجتماع بتأكيد أن الهيئة تعمل على تعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، التخصيم، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات التمويل العقاري، مما يدعم استقرار هذه الشركات ويساهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع.

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