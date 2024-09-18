بسبب فيديو جريء شاكيرا مطلوبة على جوجل.. اعرف التفاصيل كاملة

احتل اسم المطربة الكولومبية شاكيرا صفحات السوشيال ميديا،اذ تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور للمطربة الكولومبية ،وظهرت فيه شاكيرا وهي غاضبة بعد أن لاحظت بعض المتواجدين معها و يصورونها بطريقة غير لائقة ومزعجة، ومن هنا يستعرض" الموجز " التفاصيل في سطور.

المطربة شاكيرا

تواجدت شاكيرا مع أصدقائها في أحد نوادي ميامي الأميركية للاحتفال بإطلاق أغنيتها المنفردة ال جديدة Soltera، وكانت سعيدة وترقص وتغني على المسرح بفستان قصير وضيق، وفجأة تتوقف المطربة شاكيرا عن الغناء لتسارع إلى النزول من المسرح،وذلك عندما أدركت أن بعض الحاضرين يوجهون كاميرات هواتفهم أسفل فستانها.

تفاصيل قصة الفيديو



إذ بدت شاكيرا في البداية سعيدة ومنسجمة مع الموسيقي وهي ترقص، لكن فجأة ظهرت عليها ملامح التوتر والخجل، وراحت تسحب فستانها إلى الأسفل قبل مغادرة المسرح مسرعة تجاة أصدقائها،اذ توجهت الي منطقة كبار الشخصيات وابتعدت عن الحشود لتستمتع بالرقص والغناء مع أصدقائها فقط،وبعد ضبطها أشخاصاً هم يصورونها بطريقة غير لائقة ويقتحمون خصوصيتها.

ومن جانب الجمهور تفاعل بشكل واسع والمقاطع المصور المنتشر على السوشيال ميديا، وعبروا عن غضبهم من تطاول البعض بمثل هذه الطريقة على النجمة الكولومبية، لافتين إلى إنه كان عليها استدعاء رجال الأمن ومعاقبة كل من استخدام هاتفه لتصويرها بطريقة مزعجة وغير أخلاقيةتماما.

شاكيرا

يذكر أن طرحت المطربة شاكيرا ألبومها الجديد بالكامل بعنوان ‘Las Mujeres Ya No Lloran ، حيث يمثل هذا المشروع لها طريقة للتعبير عن مشاعرها بعد انفصالها عن جيرارد بيكي.

وبالتزامن مع الألبوم ،طرحت شاكيرا فيديو كليب خاص بأغنية Puntería عبر قناتها على اليوتيوب،بالتعاون مع كاردي بي مغنية الراب الأميركية.

ومن خلال هذا الكليب وضعت المطربة الكولومبية شاكيرا حداً للشائعات والأخبار التي قالت أنها في علاقة مع لوسيان ليون نجم مسلسل إيميلي في باريس Emily in Paris بعد مشاركتها لصورهما معًا قبل أيام، ليتبين أن ما قامت به هو من أجل الترويج لعملها الجديد حيث ظهر لوسيان في الكليب.

وعلى الرغم من أنه ليس هناك شك في أن كل عرض أول سيحقق نجاحا في مسيرة شاكيرا المهنية ، إلا أن بعض المتابعين أظهروا عدم رضاهم عن أغنيتها الجديدة .

ووفقا لبعض مستخدمي الإنترنت ، فإن الأغنية الجديدة لها أسلوب مشابه لأغنية توسا التي قدمتها سابقا مع كارول جي.

يذكر أن هذا الألبوم هو الثاني عشر في مسيرة شاكيرا والأول بعد 7 سنوات من إصدار آخر ألبوماتها.

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