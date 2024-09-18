اعرف موعد قرعة الهجرة الي أمريكا 2025.. فرصة للإقامة والحصول على الجنسية

موعد قرعة الهجرة الي أمريكا 2025، واحدة من اهم المواضيع التي تشغل بال قطاع كبير من الباحثين عن فرصة للسفر والهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع تزايد الاهتمام بها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن موعد قرعة الهجرة الي أمريكا 2025.

قرعة الهجرة الي أمريكا 2025

ويحظى برنامج القرعة العشوائية الي أمريكا (الهجرة المتنوعة) أو Green Card lottery، باهتمام كبير من راغبي الهجرة إلى الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، وهو برنامج سنوي يمنح الأشخاص فرصة الإشتراك للحصول على فرصة للفوز بـ تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

ويتم اختيار الفائزين في قرعة الهجرة الي أمريكا 2025 بشكل عشوائي عن طريق أجهزة الحاسب الآلي، على أن يتمكّن الفائزون وأفراد عائلاتهم المباشرين بالحصول علىى الإقامة القانونية الدائمة باستخدام البطاقات الخضراء، حيث يمكنهم العيش والعمل والدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد 5 سنوات، يمكنهم التقديم ليصبحوا مواطنين أمريكيين.

موعد قرعة الهجرة الي أمريكا 2025

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في قرعة الهجرة الي أمريكا 2025 يوم 4 أكتوبر 2024، ويستمر حتى يوم 7 نوفمبر 2024، ليٌغلق باب التسجيل في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة.

أما ظهور نتائج قرعة الهجرة الي أمريكا 2025 فسيتم إعلانها في الأسبوع الأول من شهر مايو 2025، وذلك عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

شروط التسجيل في قرعة الهجرة الي أمريكا 2025

أن يكون المتقدم من مواطني الدول المسموح لها بالتسجيل.

أن يكون المشارك فى البرنامج مواطن لدولة ذات معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن لا يقل سن المتقدم عن ثمانية عشر عامًا.

أن يكون جواز السفر ساري المفعول لفترة لا تقل عن 6 أشهر.

أن لا يكون المتقدم قد استفاد من أحد برنامج اللوتري الأمريكي في السابق.

أشخاص لا يمكنهم التسجيل في قرعة الهجرة الي أمريكا 2025

لا يمكن للأشخاص من البلدان التالية المشاركة في قرعة الهجرة العشوائية لعام 2025:

بنغلاديش

البرازيل

كندا

الصين (بما في ذلك هونغ كونغ SAR)

كولومبيا

جمهورية الدومينيكان

السلفادور

هايتي

هندوراس

الهند

جامايكا

المكسيك

نيجيريا

الباكستان

الفيلبين

جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)

فنزويلا

فيتنام

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