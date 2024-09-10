اللوتري الأمريكي.. دليلك للهجرة العشوائية لأمريكا 2024-2025: شروط وموعد وخطوات التقديم

الهجرة إلى الولايات المتحدة حلم يراود الكثيرين حول العالم، ونظام اللوتري الأمريكي يعتبر واحدًا من الفرص التي تتيح تحقيق هذا الحلم،ويكشف الموجز إلتفاصيل الكاملة حول موعد التقديم، شروط التسجيل، وكيفية الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي لعام 2024-2025.

ما هو اللوتري الأمريكي؟

اللوتري الأمريكي هو برنامج تأشيرة الهجرة التعددية المعروف بـ (DV)، والذي تم إنشاؤه بموجب قانون الهجرة لعام 1990. يوفر البرنامج 55,000 تأشيرة هجرة سنويًا من خلال قرعة عشوائية. يهدف البرنامج إلى تنويع مصادر الهجرة إلى الولايات المتحدة من خلال استقبال مهاجرين من دول ذات معدلات هجرة منخفضة إلى أمريكا. بدأت أولى عمليات القرعة في السنة المالية 1995.

اللوتري الأمريكي

موعد التقديم لبرنامج الهجرة العشوائية 2025

وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن موعد فتح باب التسجيل لبرنامج الهجرة العشوائية للعام المالي 2025، حيث من المقرر أن يبدأ التسجيل في 4 أكتوبر 2024 وينتهي في 7 نوفمبر 2024 الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. أما بالنسبة لنتيجة اللوتري، فسيتم الإعلان عنها في 4 مايو 2025.

شروط التقديم لبرنامج اللوتري الأمريكي

إذا كنت تخطط للتقديم، يجب أن تفي بالشروط التالية:

1. الجنسية: يجب أن تكون مواطنًا من إحدى الدول المسموح لها بالمشاركة، وتشمل مصر، المغرب، الكويت، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، قطر، السعودية، وسوريا.

2. السن: لا يوجد حد أدنى للسن للتقديم.

3. المؤهل الدراسي أو المهني: يجب أن تكون قد أكملت تعليمًا ثانويًا على الأقل، أو لديك خبرة عمل معترف بها.

4. التسجيل الإلكتروني: يجب عليك إتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج DV.

5. رسوم التقديم: التسجيل مجاني، ولا يتم فرض أي رسوم عند التقديم.

خطوات التقديم لبرنامج الهجرة العشوائية

1. التسجيل الإلكتروني: قم بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج DV، وأكمل جميع البيانات المطلوبة بدقة.

2. رقم التأكيد: بعد إتمام التسجيل، ستحصل على رقم تأكيد يجب الاحتفاظ به حتى موعد إعلان النتائج.

3. فترة التسجيل: التسجيل لبرنامج DV-2025 يبدأ في 4 أكتوبر 2024 وينتهي في 7 نوفمبر 2024. تأكد من التقديم خلال هذه الفترة.

4. التحقق من النتيجة: بعد انتهاء فترة التسجيل، يمكنك التحقق من نتيجة القرعة بدءًا من 4 مايو 2025 من خلال الموقع الإلكتروني باستخدام رقم التأكيد.

الدول المستبعدة من التقديم لبرنامج الهجرة العشوائية 2024-2025

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بعض الدول التي لديها معدلات هجرة مرتفعة إلى الولايات المتحدة مستبعدة من التقديم لهذا البرنامج. تشمل هذه الدول: بنجلاديش، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدومينيكان، السلفادور، هايتي، هندوراس، الهند، جامايكا، المكسيك، نيجيريا، باكستان، الفلبين، كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة (باستثناء أيرلندا الشمالية).

كيفية اختيار الفائزين في برنامج اللوتري

يتم اختيار الفائزين في برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة DV بشكل عشوائي بواسطة نظام كمبيوتر. يتم توزيع التأشيرات بالتساوي بين 6 مناطق جغرافية لضمان التنوع. تأكد من الاحتفاظ برقم التأكيد الخاص بك حتى 30 سبتمبر 2025 على الأقل، حيث سيتيح لك ذلك متابعة حالة طلبك.

خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2024

إذا كنت قد سجلت في قرعة الهجرة العشوائية لعام 2024، يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج DV.

2. إدخال رقم التأكيد الخاص بك.

3. متابعة حالة طلبك عبر الموقع حتى 30 سبتمبر 2024.

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