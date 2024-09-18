هيدي كرم تريند والسبب تصريحاتها عن الزواج برجل من غير ديانتها

احتل اسم الفنانة هيدي كرم مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هجوم عنيف عليها بعد تصريحات أكدت فيها أنها لا تمانع الزواج برجل من غير ديانتها، ومن هنا يستعرض الموجز التفاصيل في سطور.

هيدي كرم

صرحت الفنانة هيدي كرم خلال ظهورها في إحدى البرامج التليفزيونية قائلة:" ممكن أتجوز واحد من غير دياتني ومحدش يعرف، و ممكن بعد الجواز حد فينا يغير دينه أو نفضل على ديننا".

معلومات عن هيدي كرم



دخلت المجال لفني في سن صغير، وتمكنت من إثبات نفسها في تقديم البرامج بجانب التمثيل، ولدت هيدي كرم يوم 28 أغسطس في عام 1980 في حي شبرا بالقاهرة، وقد عاشت سنوات طفولتها الأولى هناك

بعدما تخرجت من كلية التجارة قسم اللغة الفرنسية بجامعة عين شمس، قررت الالتحاق بعالم الفن، فبدأت مسيرتها الفنية وهي في السابعة عشرة من عمرها كعارضة أزياء وممثلة في الإعلانات التلفزيونية.

برامج هيدي كرم

وعلى الفور أثبتت هيدي كرم موهبتها في تقديم البرامج، فقد عملت كمذيعة في مجموعة من القنوات التلفزيونية، منها قناة MBC، ولها العديد من البرامج الناجحة:"كلام الستات"، "نفسنة"، "ملكة الطبخ

أعمال هيدي كرم

شاركت هيدي كرم في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي حظيت على إعجاب الجمهور، وتميزت خلالها بأدائها المتنوع وقدرتها على تقديم شخصيات مختلفة، ومن أبرز أعمالها: "فارس بلا جواز"، "لؤلؤ"، "كلبش"،"الزوجة 13"، "أنا شيري دوت كوم"،"طلعت روحي"، "اختبار إجباري"، "نصيبي وقسمتك"، "الوصفة السحرية"، "سابع جار"، "طاقة نور"، "ليلة"، "أوراق التوت"، "حضرة الضابط أخي"، وذ"بنت من شبرا".

هيدي كرم

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي قدمتها هيدي كرم،: "علي بابا"،"اللي اختشوا ماتوا"، "شمال يا دنيا"، "أبو كاليبتو"، "حفل زفاف"، "كان يوم حبك".

زواج هيدي كرم

مرت هيدي كرم في حياتها بتحولات كثيرة، مثل بدايتها الفنية في سن مبكر، وزواجها المثير للجدل، فقد تزوجت في التاسعة عشرة من عمرها، ورزقت بابنها الوحيد نديم، لكن تلك الزيجة لم تستمر طويلًا، وبعد انفصالها، اختارت هيدي كرم الابتعاد عن الأضواء لفترة، قبل عودتها بقوة للساحة الفنية.

وخلال عام 2018، فاجأت هيدي كرم جمهورها بإعلان خطوبتها على المنتج عصام عبد العزيز، وهذا جعل الشائعات تعود بعد ذلك حول حياتها الشخصية، وبعد عام من خطوبتها، انفصلت عنه وفضّل الثنائي عدم الكشف عن التفاصيل في وسائل الإعلام.

تصريحات هيدي كرم



وتتميز هيدي كرم بتصريحاتها المثيرة للجدل وأيضًا إطلالتها الجريئة، فقد صرحت مؤخراً في إحدى مقابلتها التلفزيونية بأنها تقدر على مسامحة زوجها إذا خانها، ولكن بشرط أن يكون صادقًا في حبه لها .

كما أعلنت عن خضوعها لعملية تجميل لتحسين طبيعة بشرتها، ولفتت أيضًا إلى أنها لن تمانع في الزواج برجل من ديانة مختلفة، ولكنها ترفض الزواج بشخص يصغرها بالسن.

كما نصحت الفتيات بضرورة تأجيل زواجهم لسن أكبر، لافتة أن زواجها المبكر أثر بالسلب على مسيرتها الفنية.

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