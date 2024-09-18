خطوات إصدار وديعة في البنوك بـ 5 خطوات بسيطة.. دليل سريع للمبتدئين

خطوات إصدار وديعة في البنوك.. إصدار وديعة بنكية هو أحد الخيارات الاستثمارية الآمنة والمضمونة التي تساعدك على ذلك. وقد تبدو عملية إصدار الوديعة معقدة للبعض، ولكنها في الحقيقة بسيطة للغاية إذا اتبعت الخطوات الصحيحة.

خطوات إصدار وديعة في البنوك 2024

يقدم لكم موقع الموجز، خطوات إصدار وديعة في البنوك، حيث تعد الودائع من أكثر أنواع الاستثمارات أمانًا، حيث يتم ضمانها من قبل البنك المركزي.

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خطوات شراء الشهادات والودائع في أيام إجازة البنوك

1-إدخال العميل رقمه التعريفي وكلمة السر سواء من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك، أو من التطبيق على الهاتف المحمول.

2- اختيار المنتج من أول خانة في صفحة إصدار الشهادات.

3- اختيار سعر الفائدة على الشهادة أو الوديعة.

4- تحديد رقم حساب العميل سواء التوفير أو الجاري لإصدار الشهادة.

5- تحديد قيمة الشراء.

6- تعليمات الاستحقاق يتم اختيار منها تجدد أو لا تجدد.

7- اختيار نوع الحساب لتحويل العائد عليه.

8- الموافقة على شروط الشهادة والتعريفة.

9- ستظهر شاشة بكافة بيانات الشهادة تطلب التأكيد من العميل.

10- تظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه، ويتم إرسال تأكيد على البريد الإلكتروني أو هاتفه المحمول المسجلين للعميل في البنك.

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خطوات شراء شهادات البنك الأهلي الجديدة أونلاين

تحميل تطبيق الأهلي نت، من خلال «google play» أو«app store».

ثم تسجيل الدخول لتطبيق «الأهلي نت» عبر الرقم التعريفي وكلمة السر.

وبعدها يتم اختيار إصدار شهادات استثمار، واختيار شهادة البنك الأهلي الثلاثية المتناقضة بسعر سنوي 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20%.

حدد رقم حساب العميل لإصدار الشهادة، و تحديد قيمة شراء الشهادة بدءا من ألف جنيه ومضاعفاته

ثم تحدد تعليمات الاستحقاق، و اختيار نوع الحساب سواء جاري أو توفير لصرف العائد الشهري به.

وفي الأخير، وافق على شروط الشهادة والتعريفة، والتأكيد على بيانات الشهادة، بعد ذلك ستظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه.

خطوات إصدار وديعة في البنوك

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك بسهولة فتح وديعة بنكية والاستفادة من عوائدها. تذكر أن الاستثمار في الودائع هو خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافك المالية، ولكن يجب عليك دائمًا مقارنة العروض المختلفة قبل اتخاذ قرارك النهائي.

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