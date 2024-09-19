إليك تنسيق دبلوم صنايع 3 سنوات 2024 2025 المتاح لكل الكليات

تنسيق دبلوم صنايع 3 سنوات 2024.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا ل تنسيق دبلوم صنايع 3 سنوات 2024 2025 المتاح لكل الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية الصناعية للعام الدراسي 2024-2025، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق دبلوم صنايع 3 سنوات 2024-2025:

- تنسيق تربية حلوان: 98.67

- تنسيق معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان (شعبة هندسة) بمصروفات: 98.42

- تنسيق معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة: 98.33

- لمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا: 98.33

- العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس:98.17

- معهد القناة العالي للهندسة بالسويس:98.07

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات:98.00

- معهد فني صحي طنطا: 98.00

- معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية: 98.00

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا (طريق سقارة - الهرم): 97.85

-تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية: 90.43

-تنسيق ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد: 90.43

-تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية: 90.29

-الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية: 89.86

-تنسيق المعهد الفني لترميم الآثار بالاقصر: 89.71

-تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية: 88.14

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية: 87.89

-تنسيق معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات: 87.43

-تنسيق الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية: 86.86

-تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية: 86.71

-تنسيق كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد: 86.28

-تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية: 86.14

-تنسيق معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية: 85.71

-تنسيق العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا: 85.43

-تنسيق معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية : 85.14

-تنسيق كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة : 85.14

-تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية: 85.00

-تنسيق الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط: 84.71

-تنسيق جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر: 84.17

-تنسيق ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية: 84.00

-ك.ت. فني صناعى الصحافه: 83.71

-تنسيق العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية: 83.00

-تنسيق المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية: 82.43

-تنسيق ك.ت. فني صناعى اسكندرية: 82.29

-ك.ت. فني لمواد البناء حلوان: 82.29

-معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة -81.86

-معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية: 81.29

-تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات: 81.29

-ك.ت. فني صناعى بنها: 81.14

-تنسيق المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف: 81.00

-ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط: 80.86

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