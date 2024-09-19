تعرف على موعد عرض فيلم أنا وابن خالتي على شاشات التلفزيون

موعد عرض فيلم أنا وابن خالتي.. يبحث عدد كبير من الجمهور حالياً على موعد عرض فيلم أنا وابن خالتي، الذي عرض في السينمات خلال الفترة الماضية، وقام ببطولته سيد رجب وبيومي فؤاد.

موعد عرض فيلم أنا وابن خالتي

وفي السطور التالية يرصد الموجز موعد عرض فيلم أنا وابن خالتي وكل التفاصيل الخاصة به، يعرض الفيلم اليوم على قناة أفلام١ ART، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويعد هذا العرض الأول له بعد عرضه بالسينمات،الفيلم سيتم إعادة عرضه غدًا الجمعة الساعة ٢:٣٠ ظهرًا، ويوم السبت في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، هنادي مهنا، وإنعام سالوسة، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف دعاء عبد الوهاب، عمرو أبو زيد، إخراج أحمد صالح.

بيومي فؤاد

وأحداث الفيلم تدور في إطار اجتماعي كوميدي عن اثنين من الأقارب ومعاناتهما من استمرار عقدة الطفولة بينهما، حيث يحاول كل منهما إثبات أنه أفضل من الآخر.

فيلم "جوازة توكسيك"

ويعرض للفنان بيومي فؤاد حالياً بالسينمات فيلم "جوازة توكسيك"، وهو بطولة ليلى علوي، محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وإنتاج زيد كردي.

بيومي فؤاد



فيلم "المستريحة"



وينتظر بيومي فؤاد، حالياً عرض أحدث أفلامه وهو فيلم "المستريحة"، وهو بطولة ليلى علوي، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد عبدالقوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

أحدث أعمال سيد رجب

ويشارك سيد رجب حالياً في فيلم الست بطولة منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، عمرو سعد، نيللي كريم، أمينة خليل، أحمد حلمي ،كريم عبد العزيز وآخرون من النجوم، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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