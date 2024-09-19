إليك تنسيق دبلوم صنايع 5 سنوات 2024 2025 المتاحة لكل الكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتيجة تنسيق دبلوم صنايع 5 سنوات 2024 2025 لكل الكليات حيث أصبح بإمكان الطلاب والطالبات الاطلاع على النتائج عبر موقع التنسيق الإلكتروني، تشمل النتائج كلا من نظام الدبلومات الفنية لمدة 3 سنوات و5 سنوات، وذلك بعد انتهاء فترة التنسيق يوم الأربعاء 18 سبتمبر الجاري، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

للاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، يتعين على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط من خلال الضغط هنا.

2. الضغط على أيقونة "تنسيق الدبلومات الفنية".

3. إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك رقم الجلوس.

4. كتابة الرقم السري الموجود في شهادة النجاح.

5. النقر على أيقونة "بحث" لمعرفة الكلية التي تم قبول الطالب بها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 5 سنوات صناعي

-هندسة بترول وتعدين السويس: 98.40

-كلية الهندسة جامعة دمنهور: 97.45

-هندسة السويس: 97.20

-هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 96.89

-هندسة كفر الشيخ: 96.70

-هندسة القاهرة: 96.70

-هندسة بنها بشبرا: 96.60

-هندسة الطاقة أسوان: 96.55

-هندسة حلوان: 96.50

-هندسة طنطا: 96.50

-هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 96.50

-تنسيق هندسة الإسكندرية: 96.42

-تنسيق هندسة حلوان بالمطرية: 96.33

-هندسة المنوفية بشبين الكوم: 96.30

-تنسيق هندسة الزقازيق: 96.17

تنسيق هندسة بنها : 96.17

-تنسيق هندسة المنصورة: 96.11

-تنسيق هندسة عين شمس: 96.11

-تنسيق هندسة الفيوم: 96.06



تنسيق دبلوم صنايع 2024 نظام 3 سنوات

بالنسبة لشعبة الدبلوم الصناعي نظام 3 سنوات، سجل المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا أعلى نسبة قبول، حيث بلغ التنسيق 98.28%. في حين شملت المؤشرات الأخرى معاهد متعددة مثل:

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس: 98.28%

- المعهد الفني الصحي بطنطا: 98.14%

- معهد فني صحي المنصورة: 97.28%

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