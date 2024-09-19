رابط سريع.. إليك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 وذلك لجميع المحافظات، تتضمن النتيجة نظامي 5 سنوات و3 سنوات، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

كما خصصت وزارة التعليم العالي، رابطًا مباشرًا للطلاب للحصول على نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2024 لكل من النظامين، يمكن الوصول إلى النتائج من خلال الرابط المتاح ويمكن الدخول عليك من خلال الضغط هنا.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

1. عليك الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط المخصص لذلك.

2. عليك إدخال رقم الجلوس الخلص بك.

3.في الخطوة الآتية قم بإدخال الرقم السري.

4. ومنها عليك الضغط على خانة "عرض النتيجة" للاطلاع على النتائج.

موعد تقليل الاغتراب 2024

تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية يوم الجمعة 20 سبتمبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث ستنتهي يوم الأحد 22 سبتمبر، يمكن للطلاب إجراء تقليل الاغتراب عبر نفس الموقع المخصص للتنسيق.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2024

كما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، النسب المطلوبة للتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2024 كما يلي:

- تنسيق الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات: يشترط الحصول على 60% فأكثر في الدبلومات التجارية، السياحة والفنادق، الصناعية، والزراعية.



- تنسيق الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات: أيضاً، يُشترط 60% فأكثر في المدارس المتقدمة في نفس التخصصات.

- تنسيق دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة: يطبق نفس الحد الأدنى (60% فأكثر) على المعاهد الفنية المتوسطة، بما في ذلك التخصصات التجارية، السياحة والفنادق، الصناعية، والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى المعاهد الخاصة التابعة للوزارة.

-تنسيق دبلوم السالزيان الدون بوسكو، المجمع التكنولوجي المتكامل، ومركز التكنولوجيا المتميز: حُدد أيضًا 60% كحد أدنى للقبول في هذه الدبلومات.

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