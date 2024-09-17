التفاصيل كاملة| إليك اخر موعد لتسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2024

يترقب آلاف الطلاب والطالبات إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024-2025، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، تأتي هذه الخطوة بعد أن قررت وزارة التعليم العالي تمديد فترة تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للطلاب لاستكمال تسجيلهم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

اخر موعد لتسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2024

وفقاً لبيان وزارة التعليم العالي، فإن آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية هو الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، 17 سبتمبر الجاري. ومن المتوقع أن تُعلن نتائج التنسيق خلال 72 ساعة من إغلاق موقع التسجيل الإلكتروني.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

2. اختيار "نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024-2025".

3. تحديد نوع شهادة الدبلوم، ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري.

4. بعد ظهور النتيجة، يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

كما يتاح للطلاب والطالبات معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للعام 2024 ـ 2025 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنا.



درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2024

ومن جانبها، أعلنت التعليم العالي في وقتٍ سابق، درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 والتي جاءت كالآتي:

- درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 5 سنوات.. 60% فأكثر.

- اما درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي.. 60% فأكثر.

- درجات تنسيق دبلوم السالزيان الدون بوسكو، والمجمع التكنولوجي المتكامل، ومركز التكنولوجيا المتميز.. 60%

- درجات تنسيق معاهد التمريض ومعهد فني صحي.. 75% فأكثر.

-اما بالنسبة الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يجرى قبولهم في الفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

اقرأ أيضا:

برابط سريع.. الحصول على نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

لينك تنسيق القبول بجامعة الأزهر لطلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية 2024



