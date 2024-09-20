عبد الباسط حمودة يكشف عن الصعوبات في حياته الفنية وأول أجر له

تحدث المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة عن بدايته الفنية وأنه بدأ من الصفر وشق طريقه بصعوبة نحو النجاح، وبفضل موهبته ودعم أصدقائه مثل أحمد عدوية ومحمد عبد المطلب، أصبح اليوم واحدًا من أشهر المطربين الشعبيين في مصر، ويستعرض الموجز أبرز تصريحاته

وُلد عبد الباسط حموده ونشأ في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، وعاش حياة مليئة بالتحديات والصعوبات التي شكلت شخصيته الفنية. من خلال لقاءاته الإعلامية، كشف حمودة عن رحلته الشاقة من بداياته المتواضعة إلى وصوله إلى قمة النجومية.

حياة صعبة وبدايات متواضعة

في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدث عبد الباسط حمودة عن نشأته في الدرب الأحمر، مشيرًا إلى أنه عاش ظروفًا قاسية، حيث كان يعيش مع أسرته الكبيرة في غرفة واحدة. والده كان مداحًا في حب الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وكان عبد الباسط يرافقه مع إخوته في هذه المناسبات الدينية، مما زرع فيه حب الغناء منذ صغره.

أول أجر وأفراح البداية

عبد الباسط حموده

تحدث حمودة عن بداياته الفنية حيث كان يشارك في الأفراح الشعبية. وأوضح أنه كان يغني في الأفراح من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحًا، مشيرًا إلى أن أول أجر حصل عليه كان ربع جنيه فقط. هذا الأجر كان بداية بسيطة لطموحاته الكبيرة في أن يصبح نجمًا مثل غيره من المطربين الشعبيين في ذلك الوقت.

لقاءات محورية.. شفيق جلال ومحمد عبد المطلب

أحد أبرز المحطات في حياة عبد الباسط حمودة كان لقاؤه بالفنان شفيق جلال، الذي سمعه بالصدفة في حفل زفاف بالدرب الأحمر، وطلب منه أن يغني معه. بعد ذلك، التقى عبد الباسط بالفنان محمد عبد المطلب، الذي تأثر بأدائه ودعاه للعمل في محله للغناء. هذا اللقاء كان نقطة تحول هامة في مسيرته الفنية، حيث قدّم له عبد المطلب الدعم ووفّر له الملابس اللازمة للظهور على المسرح.

عبد الباسط حموده

دعم أحمد عدوية

أحمد عدوية كان له دور كبير في تشجيع عبد الباسط حمودة على مواصلة مسيرته الفنية. أوضح حمودة أن عدوية كان يشجعه دائمًا ويحثه على التقدم، حتى أن حمودة وصفه بأنه كان أحد أسباب جرأته على مواجهة الجمهور. ورغم أنه لم يكن يعرف الكثير عن المقامات الموسيقية في بداياته، إلا أنه تعلم مع مرور الوقت وأصبح اليوم يعتبر نفسه "قاموس علم نغم".

النجاح في الإعلانات ولقاء ياسمين عبد العزيز

عبد الباسط حمودة لم يكتفِ بالغناء فقط، بل شارك في العديد من الإعلانات التلفزيونية، وكان أحد الإعلانات التي قدمها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز محط اهتمام خاص، أوضح حمودة أن أحمد العوضي هو الذي أوصله لياسمين عبد العزيز للعمل معها في الإعلان، ورغم انفصالهما، كانت ياسمين تصر على وجود عبد الباسط في الإعلان والمسرحية.

عبد الباسط حموده

تأثر ياسمين عبد العزيز بأغانيه

أثناء التصوير، غنى عبد الباسط حمودة أغنيته الشهيرة "فين عمري فين قلبي"، وهي أغنية مؤثرة جدًا لدرجة أن ياسمين عبد العزيز بكت عند سماعها. كانت تلك اللحظة عاطفية جدًا بالنسبة للفنانة، مما يظهر التأثير القوي الذي يمكن أن تتركه الأغاني الشعبية في نفوس الناس.

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