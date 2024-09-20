بعد نشرها صورة لوالد أبنائها.. حكاية 3 زيجات في حياة حلا شيحة

تعد الفنانة حلا شيحة، واحدة من أبرز النجمات المصريات، والتي أثارت الجدل حول حياتها الشخصية مرات عديدة، سواء من خلال قراراتها المتعلقة بالحجاب والتمثيل أو زيجاتها وانفصالاتها المتعددة، وقد عادت حلا شيحة مؤخرًا إلى الأضواء بعد نشرها صورة لوالد أطفالها عبر حسابها على "إنستجرام"، مما أثار تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويرصد الموجز حكاية 3 زيجات في حياتها.

رسالة إلى المطلقين

علقت حلا شيحة على الصورة التي نشرتها برسالة مؤثرة وجهتها إلى الآباء المطلقين، قالت فيها: "لكل المطلقين وعندهم أولاد، لازم تفهموا أن نفسية الأولاد وثقتهم في نفسهم بتبدأ منكم، افتكروا ده كويس كل مرة حد فيكوا حياته يضايق التاني، إن أولادكم ملهمش ذنب"، هذه الكلمات تعكس حرصها على تسليط الضوء على تأثير الانفصال على الأطفال، داعيةً الآباء إلى الحفاظ على علاقة صحية لمصلحة أبنائهم.

زيجات حلا شيحة

تزوجت حلا شيحة ثلاث مرات، وكان لكل زواج قصة مختلفة، أول زيجاتها كانت من المطرب هاني عادل، حيث تم الإعلان عن خطوبتهما في 2006، ولكن قبل حفل الزفاف بيومين فقط، انتشر خبر إلغاء الحفل، هذا القرار المفاجئ كان له أثر كبير على الوسط الفني، حيث اختفت حلا وأغلقت هاتفها ولم تظهر في أي مناسبات عامة، بينما سافر هاني عادل إلى فرنسا لزيارة ابنته من زوجته السابقة. وقد علّق لاحقًا أن الطلاق وقع دون إرادته، لتنتهي قصة زواجهما قبل أن تبدأ بشكل فعلي.

حلا شيحا وهاني عادل

زواجها من الكندي يوسف هاريسون

بعد تجربتها مع هاني عادل، تزوجت حلا شيحة من الكندي يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عامًا، خلال هذه الفترة، أنجبا أربعة أطفال وعاشت حياة هادئة بعيدًا عن الأضواء، ومع ارتداء حلا الحجاب واعتزالها الفن، سافرت مع يوسف إلى كندا حيث عاشا فترة من الاستقرار، ولكن في 2019، أعلنت حلا انفصالها عنه بشكل رسمي، مؤكدةً احترامها له باعتباره والد أبنائها، وشددت على رفضها لأي تدخل في حياتها الشخصية.

حلا شيحا وزوجها الكندي

العودة إلى الفن

بعد انفصالها عن يوسف هاريسون، عادت حلا شيحة إلى الأضواء من جديد، حيث قررت خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل.

معز مسعود وحلا شيحة

وأعلنت زواجها من الداعية معز مسعود بعد قصة حب جمعتهما أثناء تصوير حلا لفيلم مش أنا مع تامر حسني، وأكد مسعود وقتها أن زواجه منها سيكون الأخير بالنسبة له، ولن يتزوج مرة أخرى بعدها وتم الانفصال بينهم في أغسطس 2023.

وأحد أبرز أعمال حلا شيحا، كان مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي شاركت فيه إلى جانب خالد النبوي ونخبة من الفنانين، المسلسل يدور في إطار اجتماعي ويتناول قصة مختار الذي يواجه صعوبات مع أبنائه ويسعى لحل المشاكل المالية التي تواجه شركته، وسط أحداث مليئة بالتشويق والإثارة.

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