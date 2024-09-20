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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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توقيت صلاة الجمعة اليوم 20 سبتمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

توقيت صلاة الجمعة
توقيت صلاة الجمعة اليوم

توقيت صلاة الجمعة اليوم.. يعد توقيت صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر من الأمور التي تهم العديد من المصلين، إذ يسعى الكثيرون لمعرفة أوقات الصلاة بدقة ليتسنى لهم التوجه إلى المساجد في الوقت المناسب, تختلف أوقات الصلاة من محافظة لأخرى نتيجة اختلاف فرق التوقيت.

موعد صلاة الجمعة في 20 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت صلاة الجمعة لهذا الأسبوع, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية توقيت صلاة الجمعة اليوم 20 سبتمبر في القاهرة والمحافظات.

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توقيت صلاة الجمعة في محافظات مصر اليوم 13 سبتمبر 2024
المحافظةموعد أذان الجمعة
القاهرة12:49 مساء
الجيزة12:49 مساء
العلمين12:58 مساء
العاصمة الإدارية الجديدة12:47 مساء
سفاجا12:38 مساء
مطروح01:05 مساء
الزقازيق12:47 مساء
المنيا12:50 مساء
أسيوط12:49 مساء
بني سويف12:52 مساء
بورسعيد12:44 مساء
سوهاج12:47 مساء
قنا12:43 مساء
أسوان12:42 مساء
الأقصر12:43 مساء
الفيوم12:50 مساء
مرسى علم12:34 مساء
المنصورة12:48 مساء
الإسكندرية12:54 مساء

الأدعية المستجابة في يوم الجمعة

  • اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، الذي يجتمع فيه أمتي من كل مكان، أن تصلي على محمد وآل محمد. افتح لي في قلبي أبواب رحمتك ورزقك وطاعتك، واجعلها أبوابًا لا تُغلق أبدًا، وأدخلني من أبواب الجنة بلا حواجز.
سورة الكهف
  • أسألك، يا الله، في يوم الجمعة أن تجعل صالح خلقك يحبونني، وأن تسقيني من يد نبيك، وأن تظلني برحمتك، وأن ترضيني بقضائك، وأن تغنيني بفضلك، وأن تهديني لطاعتك، وأن تنجيني من عذابك، وأن تقييني شر الحاسدين.
  • اللهم، إن كان رزقي في السماء، أنزله، وإن كان في الأرض، أخرجه. أسألك برحمتك، إن كان بعيدًا، فقربه، وإن كان قريبًا، يسّره لي. وإن كان قليلًا، فكثره، وإن كان كثيرًا، فبارك لي فيه.
  • اللهم، اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن غيرك.
  • يا رازق السائلين، يا ذا القوة المتين، يا غياث المستغيثين، أسألك رزقًا واسعًا طيبًا. يا راحم المساكين، يا خير الناصرين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم، إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا.

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