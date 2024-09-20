توقيت صلاة الجمعة اليوم 20 سبتمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

توقيت صلاة الجمعة اليوم.. يعد توقيت صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر من الأمور التي تهم العديد من المصلين، إذ يسعى الكثيرون لمعرفة أوقات الصلاة بدقة ليتسنى لهم التوجه إلى المساجد في الوقت المناسب, تختلف أوقات الصلاة من محافظة لأخرى نتيجة اختلاف فرق التوقيت.

موعد صلاة الجمعة في 20 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت صلاة الجمعة لهذا الأسبوع, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية توقيت صلاة الجمعة اليوم 20 سبتمبر في القاهرة والمحافظات.

المحافظة موعد أذان الجمعة القاهرة 12:49 مساء الجيزة 12:49 مساء العلمين 12:58 مساء العاصمة الإدارية الجديدة 12:47 مساء سفاجا 12:38 مساء مطروح 01:05 مساء الزقازيق 12:47 مساء المنيا 12:50 مساء أسيوط 12:49 مساء بني سويف 12:52 مساء بورسعيد 12:44 مساء سوهاج 12:47 مساء قنا 12:43 مساء أسوان 12:42 مساء الأقصر 12:43 مساء الفيوم 12:50 مساء مرسى علم 12:34 مساء المنصورة 12:48 مساء الإسكندرية 12:54 مساء

الأدعية المستجابة في يوم الجمعة

اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، الذي يجتمع فيه أمتي من كل مكان، أن تصلي على محمد وآل محمد. افتح لي في قلبي أبواب رحمتك ورزقك وطاعتك، واجعلها أبوابًا لا تُغلق أبدًا، وأدخلني من أبواب الجنة بلا حواجز.

سورة الكهف

أسألك، يا الله، في يوم الجمعة أن تجعل صالح خلقك يحبونني، وأن تسقيني من يد نبيك، وأن تظلني برحمتك، وأن ترضيني بقضائك، وأن تغنيني بفضلك، وأن تهديني لطاعتك، وأن تنجيني من عذابك، وأن تقييني شر الحاسدين.

اللهم، إن كان رزقي في السماء، أنزله، وإن كان في الأرض، أخرجه. أسألك برحمتك، إن كان بعيدًا، فقربه، وإن كان قريبًا، يسّره لي. وإن كان قليلًا، فكثره، وإن كان كثيرًا، فبارك لي فيه.

اللهم، اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن غيرك.

يا رازق السائلين، يا ذا القوة المتين، يا غياث المستغيثين، أسألك رزقًا واسعًا طيبًا. يا راحم المساكين، يا خير الناصرين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم، إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا.

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