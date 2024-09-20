متقلقش لو ضاعت.. خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين.. تعتبر من الموضوعات الحيوية والخدمية الهامة التي يبحث عنها الكثيرين عبر شبكة الإنترنت ولهذا تعد من الكلمات لأكثر بحثًا على جوجل.

وفي هذا الصدد، الموجز يتناول عبر التقرير التالي، كافة التفاصيل عن خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين، نظرًا لأنها وسيلة أساسية للحصول على السلع الغذائية المدعمة من الحكومة، وفي حالة فقدان أو تلف البطاقة، يمكن للمواطن استخراج بدل فاقد بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية،خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية وبكل سهول والتي نعرض كافة الخطوات بالترتيب على النحو التالي:

الدخول على بوابة مصر الرقمية اضغط على أيقونة «التموين». إنشاء حساب على الموقع وثم اضغط على خانة «ابدأ الخدمة». وبعدها ستظهر كافة بيانات بطاقة التموين. اضغط «أوافق» على الشروط والأحكام، ثم اضغط على التالي. النقر على «شحن بطاقة التموين عبر البريد». إدخال العنوان بالتفاصيل، وقم بسداد رسوم التوصيل بأي من وسائل الدفع الإلكتروني. بعد الانتهاء من تلك الخطوات سيتم توصيل البطاقة خلال عدة أيام.

وبجانب التعرف على خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين، ننقل لكم الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد من بطاقة التموين فهي تتلخص في التالي:

الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد من بطاقة التموين

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

أن يكون صاحب البطاقة التموينية وطالب الخدمة هو رب الأسرة فقط. يجب ألا يكون منطبق على صاحب البطاقة شروط الاستبعاد من التموين. صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين أو صور شهادات الميلاد. صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة. مستند يدل على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقًا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

وعند استلام البطاقة، يجب تفعيلها عبر الاتصال بالرقم المخصص لتفعيل بطاقات التموين، أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التموين، وبعد التفعيل، يمكن استخدام البطاقة الجديدة للحصول على السلع المدعومة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، سبق وكشفت عن الفئات التي سيتم حذف بطاقة التموين منها، وذلك في إطار خطتها لعمل تحديثات دورية لـ البطاقات التموينية التي يتم بها صرف السلع الغذائية والخبز، والتي تتم بناء على عدد من المعايير مثل الدخل، والممتلكات، وغير ذلك ومن الفئات التي يتم حذف بطاقة التموين منها الآتي:

الفئات التي يتم حذف بطاقة التموين منها

من يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء. من تعدوا على الأراضي الزراعية. من تركوا بطاقاتهم لدى البقالين أو المخابز. في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم حذفهم. في حالة سفر أحد أفراد الأسرة وعدم حذفهم. من يدفعون فواتير هاتف محمول مرتفعة. من يدفعون مصروفات مدرسية عالية. أصحاب الأراضي الزراعية الكبيرة «10 أفدنة فأكثر». أصحاب السيارات الحديثة أو أكثر من سيارة. من لا يصرفون حصصهم التموينية بانتظام. من يتقاضون رواتب أكثر من 9600 جنيه. أصحاب الشركات ذات رأس المال الكبير. من يسددون ضرائب عالية. أصحاب الصادرات والواردات الكبيرة.

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