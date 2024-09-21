المالية تطلق موازنة 2024/2025 طموحة تركز على الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل

موازنة 2024/2025 .. أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجارية 2024/2025، والتي تحمل في طياتها مجموعة من الأهداف الطموحة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع عجلة النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

موازنة 2024/2025

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موازنة توازن بين الاستدامة والنمو

تتميز الموازنة الجديدة بتوازنها بين الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وبين تحقيق النمو الشامل والمستدام. فمن جهة، تهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين العام إلى أقل من 80% بحلول عام 2027. ومن جهة أخرى، تركز على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

موازنة 2024/2025

أبرز أهداف الموازنة 2024/2025

الاستقرار الاقتصادي: تحقيق الاستقرار في الأسعار والحفاظ على رصيد كاف من الاحتياطات الدولية.

النمو الاقتصادي: تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، وخلق فرص عمل لائقة، وزيادة نسبة المشاركة في قوة العمل.

تحسين مستوى المعيشة: التركيز على برامج إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية.

الاستثمار في القطاعات الحيوية: التركيز على قطاعات الصناعات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

تعزيز الشفافية والحوكمة: إجراءات تضمن الحوكمة والشفافية والمنافسة العادلة.

مواجهة التحديات وتعزيز الثقة:

تهدف الموازنة الجديدة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر الدين. كما تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال.

موازنة 2024/2025

رسالة أمل للمستقبل

تعتبر الموازنة الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، وهي تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتؤكد هذه الموازنة على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق النمو والازدهار.

ختامًا، فإن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 تحمل في طياتها آمالًا وتطلعات كبيرة لمستقبل أفضل لمصر وشعبها.

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