خالد سرحان يعبر عن سعادته لكونه رئيسًا لـ لجنة تحكيم مسابقة شباب مصر بالإسكندرية السينمائي

خالد سرحان.. عبر الفنان خالد سرحان عن سعادته لكونه رئيسًا لـ لجنة تحكيم مسابقة شباب مصر بالإسكندرية السينمائية، وسط مجموعة من النجوم يكن لهم التقدير والاحترام، حيث أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر، والتي تتكون من الفنان خالد سرحان رئيسًا، وتضم بعضويتها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة نهى عابدين، ويكشف الموجز تفاصيل المسابقة في السطور الآتية.

خالد سرحان رئيس لجنة تحكيم مسابقة شباب مصر بالإسكندرية

وتنقسم جوائز المسابقة إلى جائزة أفضل فيلم، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، والتي تمنح لأفضل لفيلم روائي وآخر تسجيلي قصير ضمن أفلام المسابقة.

خالد سرحان

وسبق وقررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، تقديم جائزة سنوية لأفضل فيلم مصري قصير يناقش القضايا الإنسانية، تخليدًا لاسم الناقد والمؤرخ الكبير أحمد الحضري.

وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لإسهاماته في السينما المصرية والعربية، وتبلغ قيمتها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى شهادة تقدير من الجمعية، يتم تقديمها من خلال لجنة مسابقه أفلام شباب مصر.

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

وتقام الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويهتم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة بتعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المميزة.

آخر أعمال خالد سرحان

شارك خالد سرحان مؤخراً في فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وشارك فيه علا غانم، داليا البحيرى، بسمة، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، وحقق العمل إيرادات تجاوزت الـ 8 ملايين جنيه.

خالد سرحان

الفيلم هو الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" المعروض فى 2005، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى رومانسى، يناقش مشكلات الجيل الجديد وعلاقته بالجيل القديم، ويظهر مصطفى قمر خلاله بشخصية كريم الحسينى صاحب سنتر الكورسات، والذى تتوفى زوجته ويعيش قصة حب مع بشرى، فيما تلعب رنا رئيس شخصية ابنته وتدخل فى قصة حب مع تيام مصطفى قمر بالعمل.

اقرأ أيضاً

أبرز تصريحات خالد سرحان عن ذكرياته الأولى في الحب ورأيه في الزواج المبكر

خالد سرحان يتحدث عن السوشيال ميديا وتأثير التريندات على نجومية الفنان وأسباب قلة ظهوره في السينما