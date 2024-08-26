أبرز تصريحات خالد سرحان عن ذكرياته الأولى في الحب ورأيه في الزواج المبكر

تحدث الفنان خالد سرحان عن العديد من جوانب حياته وتجربته الفنية في برنامج "حد النجوم"، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاته، حيث سرد ذكرياته الأولى في الحب، قائلاً إنه كان في المرحلة الإعدادية وكان يعاكس فتاة كان يحبها دون أن تدري بمشاعره، وأشار إلى أنه كان يحاول أن يظهر بشكل جيد أمامها لكنه لم يحقق نتيجة إيجابية في النهاية، مُعلقًا:"أول قصة حب لي لما كنت في تالتة إعدادي، كنت بقف على الناصية بالموتوسيكل وأنا لابس النضارة وأعاكسها، بس هي مكنتش تعرف إني بحبها، كنت بحاول أرسم نفسي قدام البنت اللي حبيتها في إعدادي بس هي مكنتش بتديني وش، في الآخر اللي عملته مجاش بفايدة وأحبط وقتها".

تصريحات خالد سرحان

أبدى خالد سرحان استياءه من مكالمات النساء الطويلة في الهاتف حول مواضيع تافهة، مُضيفًا :" مكالمات الستات اللي بيرغوا بالساعتين في التليفون من أكتر الحاجات اللي بتضايقني خاصة لما الواحد يكتشف إنهم بيتكلموا في موضوع تافه في الآخر".

خالد سرحان

رأي خالد سرحان في الزواج المبكر

واعتبر أن الزواج المبكر قد يكون خطأً لأنه يفتقر إلى الخبرة الكافية، وأكد أن راحته النفسية والتفكير المتقارب كانا السبب في زواجه، مُعقبًا :"اللي اتجوز بدري ظلم نفسه لإنه مخدش خبرة قبل الارتباط، من الدار للنار أعتقد غلط، وأنا راضي بتأخري في الجواز لإني أخدت خبرة في الدنيا في التعامل مع شريكة حياتي، الراحة النفسية والتفكير المتقارب وراء ارتباطي وزواجي من مراتي، ولو مكنتش لقيت الحاجة دي فيها مكنتش فكرت أتجوز من أي واحدة تانية".

خالد سرحان

رأي خالد سرحان في الأدوار الكوميدية

وتحدث عن تجربته في الكوميديا، مشيرًا إلى أنها أصعب أنواع الفن وأنه يفضل التمثيل بشكل عام، سواء كان درامياً أو كوميدياً، وأعرب عن استمتاعه بالأدوار الشريرة، قائلاً:" "في لمح البصر ممكن يتحول الشخص من دم خفيف لدم ثقيل يلطش، لذلك الكوميديا أصعب حاجة وكون إني عملتها قبل كدة كذا مرة فدي نعمة من عند ربنا، أنا بحب التمثيل بشكل عام مش قصة إني أعمل أدوار كوميدية، مفيش حاجة اسمها أدوار كوميدية هو دور درامي والسؤال هنا هل الدور يحتمل كوميدي أم لا، يوميات زوجة مفروسة المواقف نفسها تحتمل كوميدي لكن في النهاية هما زوج زوجة، وبحب جدًا دور الشرير وعملت مع يسرا خناقة عهد شخصية شريرة جدًا واستمتعت بها".

كواليس تعاون خالد سرحان مع عادل إمام

وذكر كواليس بعض أعماله مع الزعيم عادل إمام، مثل "بودي جارد" و"السفارة في العمارة"،مُضيفًا:"عملت مع الزعيم عادل إمام أيضًا مسلسل من أجمل مسلسلات حياتي مأمون وشركاه، كواليس العمل في المسرح مع عادل إمام جعلتني احترم المهنة بشكل أكبر، بحترم قدسية المهنة، مفيش صوت عالي والناس مركزة في شغلها والممثلين حافظين كويس، ولما قرأت سيناريو السفارة في العمارة كنت ميت من الضحك على الظابط، بختار الحاجة اللي هعرف اشتغل وأعمل فيها حاجة".

خالد سرحان

تأثير نشأة خالد سرحان في مؤسسة روز اليوسف

كما كشف عن نشأته في مؤسسة "روزاليوسف" وتأثيرها عليه، وأشار إلى أنه كان يلتقي مع شخصيات بارزة في الأدب والفن منذ صغره، مثل نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس، قائلاً:" القراءة كانت بالنسبة لوالدي ووالدتي كنز، ومينفعش حد يكتب غير ما يكون بيقرأ، لو جواك كاتب كويس اقرأ روايات كثيرة جدًا، ده اللي هينشط عضلة الكتابة وهيوسع المدارك والأفكار، وهيطلع موهبتك، أنا متربي في مؤسسة روزالويسف كنت طفل صغير ووالدتي تاخدني معاها، كنت بشوف محمود سعد وهو صغير والأستاذ مفيد فوزي وناس عظيمة، كنت منبهر بيهم من زمان وأما دخلت وسطهم الموضوع كان أسهل، كنت بقعد في الصالونات الثقافية في منزلنا وكنت بشوف عبدالمنعم مدبولي وعزت العلايلي ولويس جريس وقعدت مع الأستاذ نجيب محفوظ في إسكندرية وأنا صغير في سان ستيفانو، وقعدت مع الأستاذ إحسان عبدالقدوس، مكنتش قارئ جيد في البداية لكن كنت بحب الروايات لكن مش بالكم بتاع أهلي، أبويا قالي أنه قرأ 80 ألف كتاب".

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