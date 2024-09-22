عيد ميلاد أسامة عباس.. حكايته مع سوزان مبارك وحقيقة اعتزاله الفن

يحتفل اليوم الأحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعيد ميلاد الفنان القدير أسامة عباس والذي يعد ميلاده الـ 84 عاما، والذي أشتهر بالتنوع في أعماله الفنية المؤثرة والجادة، وله تاريخ حافل بالأعمال التي نالت إعجاب الجمهور ، وفي هذا التقرير سوف يكشف لكم الموجز حقيقة اعتزاله الفن واستقراره بالساحل الشمالي.



عيد ميلاد أسامة عباس

خرج أسامة عباس عن صمته وكشف خلال تصريحات صحفية واضاف أن اليوم 22 سبتمبر ليس يوم ميلاده الأساسي ، ولكن تاريخ ميلاده الحقيقي يوم 23 يوليو.

أسامة عباس

ما هي مهنة أسامة عباس الاساسية؟

وكشف عباس فى أحد اللقاءات مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، أنه عمل في مهنة بعيدا عن الفن قائلا، "شغلتي الأساسية لم تكن التمثيل، بل كنت محاميا فى إحدى الشركات، ففي منتصف الخمسينيات من القرن الماضي دخلت الجامعة والتحقت بكلية الحقوق، وكان بها نشاط رائع فى الفن والرياضة وغيرها، وكان معي فى الكلية في هذه الفترة العديد من الفنانين منهم فادية كامل، وبليغ حمدي، بدر الدين جمجوم، وزملائي في الكليات المجاورة كان منهم الضيف أحمد من هنا بدأت طريقي لعالم الفن.



أعمال شارك بها أسامة عباس

وعمل أسامة عباس بشكل مكثف فى الدراما التلفزيونية، فقدم عشرات المسلسلات، وتنوعت أدواره فقدم كل ألوان التمثيل الكوميدى والتراجيدى والتاريخى والاجتماعى، وشارك فى روائع الأعمال الدرامية ومنها: (رحلة السيد أبو العلا البشري، دموع في عيون وقحة، بوابة الحلواني، رأفت الهجان، أوبرا عايدة، السيرة الهلالية ،الحاوى ، هارون الرشيد، أوراق مصرية، الناس فى كفر عسكر، ماما فى القسم"، وكان أخر الأعمال التى شارك فيها الفنان الكبير مسلسلى عوالم خفية وسابع جار، ولا يزال الفنان الكبير يمتلك من الإبداع والموهبة ما لم يقدمه بعد، وما ينتظره جمهوره.

حقيقة خطوبة أسامة عباس وسوزان مبارك

قال الفنان أسامة عباس خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي والمذاع على شاشة "الحياة" إن الشائعات والأخبار التي انتشرت عقب ثورة يناير 2011 بأنه كان الخطيب الأول لقرينة الرئيس السابق حسني مبارك السيدة سوزان مبارك لا أساس لها من الصحة.

وحكى عباس عن علاقته بالسيدة سوزان وأنهما كانا جيران في شارع واحد، وأن شقيقها اللواء منير ثابت صديق العمر بالنسبة له، ولكن في حقيقة الأمر لم تجمعهما أي علاقة، حب خاصة وأنها أكبر منه بالعمر.

أسامة عباس

حقيقة استقرار أسامة عباس في الساحل

كشف أسامة عباس أنه يقيم بشكل شبه دائم في الساحل الشمالي، حيث لا يحب العيش في القاهرة بسبب الزحام والإزعاج، مضيفا أنه يشعر بالضيق كلما عاد إلى القاهرة، مما يدفعه للعودة مجددًا إلى الساحل، وأنه يقضي فصل الشتاء أيضًا في الساحل، ويعتبره من أجمل الأوقات في حياته.

حقيقة اعتزال أسامة عباس الفن

أكد عباس خلال أحد البرامج التلفزيونيه إنه لم يعتزل الفن بعد، مؤكدًا أنه لم يجد أدوارًا مناسبة له تتيح له قبولها والتفكير في تقديمها للجمهور.

وأضاف "عباس" أنه انقطع عن العمل السينمائي لأنه لم يجد دورًا يعجبه، مشيرًا إلى أنه لن يقدم أي دور لا يثير اهتمامه، وأكد أنه إذا عُرض عليه دور مناسب في المستقبل، فسوف يوافق عليه.

أعمال شارك بها أسامة عباس

يذكر أن الفنان أسامة عباس شارك في العديد الأعمال السينمائية منها: مين يجنن مين ، احترس من الخط، هالو أمريكا، الواد محروس بتاع الوزير، في الصيف لازم نحب، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، يا عزيزي كلنا لصوص، المذنبون، الحفيد ، فيفا زلاطا ، وغيرها.

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