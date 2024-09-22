واتساب يضرب بقوة على الرسائل المزعجة! ميزة جديدة لحظر الرسائل

يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة تساعد المستخدمين على حظر الرسائل من جهات اتصال غير معروفة. تعمل منصة المراسلة على جعل التطبيق أكثر أمانًا وحماية خصوصية المستخدم بشكل أفضل.

وتعد الميزة التي تم رصدها في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب لنظام أندرويد رقم 2.24.17.24، يتم اختبارها حاليًا مع مجموعة محددة من المستخدمين. ومع ذلك، لا يوجد تأكيد على الميزة القادمة ومتى سيتم إصدارها للجمهور.

ميزة واتساب الجديدة لحظر الرسائل من الحسابات المجهولة

وتعد هذه الميزة قيد التطوير حاليًا ومتاحة فقط للمختبرين المسجلين في برنامج WhatsApp التجريبي.

وحتى في هذه الحالة، لا يتمتع جميع المختبرين بإمكانية الوصول إليها، ويمنح WhatsApp حق الوصول إلى مجموعة من المستخدمين بشكل عشوائي. وستحتاج الميزة إلى التنشيط اليدوي للعمل.

وفي حين لم يذكر WhatsApp أي شيء رسميًا عن الوظيفة، فمن المرجح أن يطرحها في الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تعمل واتساب أيضًا على موضوعات الدردشة للسماح للمستخدمين بتخصيص محادثاتهم بخيارات أوسع من المتاحة حاليًا.

و يخطط تطبيق الدردشة لإصلاح واجهة المستخدم من خلال أداة اختيار موضوع افتراضية للدردشات وفقاعات الدردشة وأنماط التصميم المتعددة.

وستوفر الوظيفة القادمة أخيرًا مستوى التخصيص الذي توفره نظيراتها المعدلة للمستخدمين لفترة طويلة.

وعلى غرار الطريقة التي يسمح بها التطبيق للمستخدمين باختيار خلفيات للوضعين الفاتح والداكن، سيدعم أداة اختيار الموضوع مجموعة مختارة من الخيارات لكلا الوضعين.

ويتوفر أداة اختيار الموضوع كجزء من إصدار WhatsApp التجريبي لنظام Android 2.24.20.12.

واتساب

كيفية حظر الرسائل من جهات اتصال غير معروفة على واتساب WhatsApp

ويقدم لكم موقع الموجز، كيفية حظر الرسائل من جهات اتصال غير معروفة على واتساب WhatsApp ، والتي جاءت كالتالي:ـ

الخطوة 1: افتح واتساب WhatsAppواتساب وانتقل إلى الدردشة من الحساب غير المعروف.

الخطوة 2: اضغط على اسم الملف الشخصي أو الرقم الموجود في أعلى الدردشة لفتح تفاصيل الحساب.

الخطوة 3: قم بالتمرير إلى الأسفل وحدد خيار "حظر" لحظر الحساب غير المعروف.

الخطوة 4: قم بتأكيد ذلك بالنقر على "حظر" مرة أخرى لإيقاف تلقي الرسائل من الحساب.

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علاوة على ذلك، طرحت واتساب ميزة جديدة تهدف إلى حماية حسابات المستخدمين وتحسين أداء الجهاز. وإضافة إلى ذلك، فإن الميزة التي تمنع الرسائل من الحسابات غير المعروفة ستكمل خيارين آخرين يركزان على الخصوصية على واتساب: حماية عناوين IP أثناء المكالمات وتعطيل معاينات الروابط لمنع أطراف ثالثة من تحديد عنوان IP الخاص بالمستخدم.

وفي تحديثات أخرى، كشفت منصة الرسائل الفورية عن طرق جديدة لتخصيص الملصقات على منصتها. وتشمل هذه الطرق تقديم ملصقات GIPHY القابلة للبحث، وصانع الملصقات المخصص، وتحسينات أخرى للارتقاء بتجربة الملصقات.

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