وضع عناوين اقرأ أيضاً......... احمي طفلك من الأمراض المعدية في المدرسة وتعرف على طرق الوقاية

أمراض مدرسية في غاية الخطورة

أكثر وقت يقضيه الأطفال من اليوم في فترة الدراسة هي المدرسة، وبالتالي يصبحون فيها أكثر احتمالية للإصابة بالأمراض المختلفة، خصوصاً الأمراض المعدية منها. تمتُع الطفل بصحة سليمة خلال أيام الدراسة يجعله أكثر تركيزا في تلقي العلوم المختلفة، ومتفاعلاً بشكل صحي وسليم مع محيطه، كما ينعكس ذلك على تحصيله الدراسي وعلى كل من الأسرة والأصدقاء، لذلك سيطلعكم موقع «الموجز» في هذا التقرير عن طرق الوقاية من هذه الأمراض.

الأمراض الوارد تناقلها بين الأطفال في المدرسة وكيفية الوقاية منها

تعتبر سلامة الأطفال وتجنب إصابتهم بالأمراض المختلفة خلال تواجدهم في المدرسة مسؤولية مشتركة بين الأهل والمدرسة، و دور المدرسة يكون في البداية توفير النقاط التالية لضمان تواجد الطلاب في بيئة مدرسية صحية وسليمة:

1-توفير غرف ذات تهوية جيدة، تدخلها أشعة الشمس بشكل كافي، خالية من الرطوبة.

2-متابعة جدول التطعيمات الخاص بالطالب، وإعطاء التطعيمات التي لم يأخذها الطالب بعد.

3-وجود فحص سنوي في بداية العام الدراسي، لتقييم حالة الطلاب الصحية والأخذ بعين الاعتبار معرفة وتسجيل وجود أي مرض مزمن عند الأطفال مثل; السكري عند الأطفال، لمتابعة الطالب بالاتفاق مع الأهل بشكل أكبر.

4-يشمل الفحص السنوي فحص النظر، والطول والوزن، والحالة الصحية العامة للطفل.

5-مراقبة التنظيف والتعقيم للحمامات، أماكن لعب الاطفال، وأماكن التجمعات، والمقاعد، والحواسيب، وكل المرافق التي يلمسها الطلاب بشكل متكرر.

6-وضع المناديل المعقمة أو مطهرات الأيدي الكحولية في متناول أيدي المسؤولين عن رعاية الأطفال في دور الحضانة تحت عمر ال6 سنوات.

7- ليتم استخدامها بشكل دوري في تعقيم أيديهم عند الانتقال من العناية بطفل إلى طفل آخر، والالتزام بتعليمات تعقيم العاب الاطفال الشخصية قبل السماح بمشاركتها مع الأطفال الآخرين.

8-وجود طبيب خاص بالمدرسة لتحويل أي طلاب يشكو من مرض معين أو إصابة بشكل مباشر إليه لأخذ الإجراءات اللازمة.

9-توفير بيئة مدرسية آمنة تمكن الطاقم التعليمي من توفير الاسعافات الاولية للطالب في حال حدوث أي حالة طارئة.

10-توعية الطلاب خلال بداية مواسم الأمراض المعدية بأهمية اتباع تعليمات الوقاية الشخصية لتقليل احتمالية انتشار الأمراض المعدية خلال فصل الشتاء.

أفضل طرق الوقاية من الأمراض المعدية

1- غسل اليد بالماء والصابون الجاري لمدة 20 ثانية على الأقل، بشكل متكرر على مدار اليوم.

2- عدم الخروج من المنزل عند الإصابة بأي أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، مثل ارتفاع درجة الحرارة، والسعال، وارتشاح الأنف، لتجنب عدوى الآخرين.

3- شرب كميات وفيرة من المياه قدر المستطاع، لتجنب جفاف الريق.

4- تهوية المكان جيدا، وتجديد الهواء يساعد في تقليل فرص إنتقال العدوى.

5- تجنب مشاركة الأخرين الطعام والشراب بنفس الأدوات.

6- تناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تقوية المناعة.

7- وضع المناديل الورقية على الأنف والفم أثناء العطاس ثم إلقائها في القمامة على الفور، ومن ثم غسل اليدين بعدها مباشرة.

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