أخبار جدري القرود في مصر.. تعرف على كيفية انتشار المرض

جدري القرود في مصر.. شهد العالم في السنوات الأخيرة ظهور العديد من الأمراض المعدية، والتي تستدعي منا جميعًا اليقظة والحذر، ومن بين هذه الأمراض، برز فيروس جدري القرود ليحظى باهتمام واسع النطاق.

جدري القرود في مصر

يقدم لكم موقع الموجز، كافة التفاصيل الخاصة عن جدري القرود في مصر، فمع التركيز على أسبابه وطرق انتشاره وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للسيطرة على هذا الفيروس.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بمرض جدري القرود المعدي الذي يسببه فيروس جدري القرود في مصر أو أي من الدول المجاورة.

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وأضاف في تصريحات لقناة صدى البلد، أن الوزارة في حالة تأهب، وعلى تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية، وتعمل من خلال إدارة الطب الوقائي بها على مراقبة كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لدخول البلاد.

وأضاف أن الوزارة قامت أيضا بتحديث دليل mpox وبدأت في تدريب الأطباء والعاملين الصحيين على طرق الكشف المبكر وتشخيص المرض.

جدري القرود في مصر

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه مع استمرار تفشي حمى الضنك التي أثرت على جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشارها إلى الدول المجاورة، فإنها تكثف الدعم للدول لتكثيف التدابير للحد من انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح.

وبحسب المنظمة، تم حتى الآن هذا العام الإبلاغ عن أكثر من 2100 حالة مؤكدة مخبريًا و13 حالة وفاة من 12 دولة (بوروندي، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، ليبيريا، نيجيريا، رواندا، جنوب إفريقيا وأوغندا) مقارنة بـ1145 حالة مؤكدة وسبع وفيات في عام 2023 بأكمله تم الإبلاغ عنها من 11 دولة.

وأعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) بالفعل حالة طوارئ صحية عامة في أفريقيا بعد أن قال علماؤها إنهم منزعجون من السرعة التي ينتشر بها سلالة جديدة من mpox عبر القارة.

جدري القرود في مصر

ماهو مرض جدري القرود

ويُسبب فيروس الجدري المائي فيروس الأورثوبوكس، وقد تم اكتشافه لأول مرة لدى البشر في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويُعتبر هذا المرض الذي يمكن أن يسبب طفحًا جلديًا مؤلمًا وتضخمًا في الغدد الليمفاوية والحمى، متوطنًا في بلدان وسط وغرب إفريقيا.

وينتقل الجدري المائي من الحيوانات إلى البشر. ويمكن أن ينتشر أيضًا من البشر إلى البشر من خلال ملامسة سوائل الجسم أو الآفات الجلدية أو الأسطح المخاطية الداخلية، مثل الفم أو الحلق، أو قطرات الجهاز التنفسي والأشياء الملوثة.

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كيفية انتشار مرض جدري القرود

هناك العديد من الطرق التي تسبب في انتشار مرض جدري القرود إلى البشر عن طريق التلامس مع الفيروس المسبب، والتي جاءت كالتالي:

ملامسة شخص آخر مصاب بشكل مباشر، ويتضمن ذلك:

لمس الطفح الجلدي والقشور المتواجدة على جلد الشخص المصاب.

لمس السوائل التي تخرج من جلد الشخص المصاب.

إفرازات الجهاز التنفسي، وذلك أثناء الاتصال وجهاً لوجه لوقت طويل، ولكن إن طريقة انتقال جدري القرود هذه غير مؤكدة.

التقبيل والعناق.

ممارسة الجنس.

ملامسة الحيوانات المصابة، بما في ذلك الفئران، والجرذان، والسناجب، وهي طريقة شائعة لانتقال جدري القردة في أفريقيا، ويتم ذلك في حال:

لدغ أو عض هذه الحيوانات المصابة للإنسان.

لمس فراء أو جلد هذه الحيوانات أو ما يخرج منها من الدم أو سوائل الجسم.

تناول لحوم الحيوانات المصابة والتي لم يتم طهيها جيداً.

ملامسة الأسطح والأدوات الملوثة بالفيروس، مثل الملابس وأغطية الفراش.

في حال حدوث مرض جدري القرود للحامل يمكن أن ينتقل الفيروس من الأم إلى الجنين.

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