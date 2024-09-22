التردد الجديد لقناة إذاعة القرآن الكريم على نايل سات

ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات

إذاعة القرآن الكريم المصرية على الراديو هي إذاعة مختصة بإذاعة القرآن الكريم والبرامج الإسلامية بدأت في بث إرسالها في 25 مارس 1964، ومن أشهر قرائها عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمود خليل الحصري، محمد رفعت ومحمد صديق المنشاوي ومحمود علي البنا.

تبث على تردد (FM 98.2) في القاهرة الكبرى. وعلى تردد (99.6fm) في المحلة الكبرى وعلى (90.1fm) في الإسكندرية وعلى (98.0fm) في مدينة بورسعيد، وعلى القمر الصناعي النايل سات 11766 أفقي، بعدها بدأت بثها على التلفزيون وتحديدا من خلال القمر الصناعي (نايل سات)، ولذلك موقع «الموجز» سيعلمك بترددها الجديد.

تردد إذاع

ة القرآن الكريم الجديد

ومن خلال تردد إذاعة القرآن الكريم 2024، يستطيع المستمعون متابعة جميع البرامج الدينية والتفسيرات التى يقدمها نخبة من علماء الأزهر، كما تذخر خريطة إذاعة القرآن الكريم بأشهر البرامج الدينية منها «موسوعة الفقه الإسلامي - رياض السيرة العطرة - رحاب الفقه - سيرة ومسيرة »، كما يتم بث تلاوات القرآن الكريم بأصوات أشهر المقرئين مثل «محمد رفعت - محمد صديق المنشاوي - محمود خليل الحصري -عبد الباسط عبد الصمد - مصطفى إسماعيل».

وبإمكانك ضبط تردد إذاعة القرآن الكريم عبر الرديو أو تنزيل القمر الصناعي المصري نايل سات، كما يلي:

التردد: 11766

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد إذاعة القرآن الكريم عبر الراديو

ـ تردد إذاعة القرآن الكريم داخل القاهرة الكبرى fm 98.0

- تردد إذاعة القرآن الكريم داخل المحلة الكبرى 99.6 fm

ـ تردد إذاعة القرآن الكريم داخل محافظة الإسكندرية 90.1 fm

ـ تردد إذاعة القرآن الكريم داخل بورسعيد 98.0 fm.

أهم البرامج بإذاعة القرآن الكريم Fm

برنامج تفسير الأحاديث النبوية الشريفة.

برنامج الفتاوى الشرعية.

تلاوات قرآنية طوال اليوم.

برنامج براعم الإيمان وفي رحاب الفقه وسيرة ميسرة.

برنامج موسوعة الفقه الإسلامي.

تفسير القرأن الكريم للشيخ الشعراوي.

من هي شركة نايل سات المصرية

نايل سات (بالإنجليزية : Nilesat)‏ هي شركة مصرية فضائية متخصصة في خدمات البث التلفزيوني والإذاعي.

تحتوي الأقمار الثلاثة على مجموعة كبيرة من القنوات العربية المجانية والمشفرة، بعد توقف نايل سات 101 في 2013 وإرسال قمر نايل سات 201 أصبح يحمل أكثر من 1500 قناة منها المجانية والمشفرة وما لا يقل عن 300 قناة إذاعية.

إقرأ أيضا :

أسهل طريقة لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال

أفضل أسماء بنات واولاد من القرآن الكريم