صرف 20 ألف جنيه لكل مصاب في حادث المنيا.. التفاصيل كاملة

صرف 20 ألف جنيه لكل مصاب في حادث المنيا .. بعد حادث مؤسف أصاب المجتمع المصري بالحزن، حيث انقلاب مأساوي لسيارة ربع نقل على طريق السبخة، أسفر عن إصابة 14 شخصًا جميعهم من أهالي قرية برطباط بمركز مغاغة. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

أعلنت الحكومة عن صرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل مصاب في حادث المنيا الأخير. هذا القرار الذي لاقى استحسانًا واسعًا من المواطنين، يأتي في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين وتخفيف معاناتهم.





صرف 20 ألف جنيه لكل مصاب في حادث المنيا





أصدرت وزارة العمل قرارًا بضرورة صرف تعويضات عاجلة للمصابين في حادث المنيا، والتي تصل إلى 20 ألف جنيه لكل مصاب. يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين المتضررين.







و أكدت الوزارة على ضرورة سرعة صرف التعويضات للمصابين دون تأخير، وذلك لتلبية احتياجاتهم العاجلة، كما حددت الوزارة الشروط الواجب توافرها لصرف التعويضات، وهي استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة، و تم تحديد المصدر المالي للتعويضات، وهو "بند الحوادث" بالحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.





ويعكس هذا القرار حرص الدولة على تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي تحميهم في أوقات الأزمات والكوارث. كما يعكس هذا القرار اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وضرورة توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين.



دور المجتمع في دعم المتضررين



بالإضافة إلى الدور الحكومي، يلعب المجتمع المدني دورًا هامًا في دعم المتضررين من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية، وتنظيم حملات التبرع بالدم. كما يمكن للمواطنين التطوع للمساعدة في عمليات الإغاثة وإعادة التأهيل.









وشهد محور سمالوط بمحافظة المنيا حادث انقلاب مأساوي لسيارة ربع نقل على طريق السبخة، أسفر عن إصابة 14 شخصًا جميعهم من أهالي قرية برطباط بمركز مغاغة.



ووفقًا لمصادر أمنية، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. وأظهرت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي وراء انقلاب السيارة.



تم نقل المصابين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا، إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج اللازم. وتشمل قائمة المصابين: وهم زينب ممدوح عبد الغنى، 38 سنة، سعاد جابر سامى، 35 سنة، سليم عاشور راضى، 18 سنة، زينب محمد على، 23سنة، محمد صابر خلف، 23 سنة، غالية سعد عبد العظيم، 40 سنة، منه عيد جابر 42 سنة، ايمان محمد على، 21 سنة، نورا جابر ابو الدسوقى، 25 سنة، حبيبة عيد نادى 42 سنة، نجلاء مغنى كامل 30 سنة، غادة محمد على، 45 سنة، فرحة جمال السيد، 18 سنة، محمد سعد صلاح)، وجميعهما مقيمين بقرية برطباط بمركز مغاغة، شمال المنيا.

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وتباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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