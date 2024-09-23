الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الاثنين 23-9-2024 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. شهدت الحالة المرورية اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، كثافة مرورية عالية تزامنا مع بدء الدراسة في جميع مدارس الجمهورية، كما شهدت أغلب الطرق والمحاور السريعة والصحراوية زحامًا مروريًا.

وتتابع غرف عمليات الإدارة العامة للمرور، الحالة المرورية اليوم الاثنين، على كافة الطرق والمحاور في القاهرة والجيزة، وكذلك على الطريق الدائري، والذي شهد بكامل قطاعاته كثافات عالية.

الحالة المرورية اليوم الاثنين

الحالة المرورية اليوم الاثنين 23 سبتمبر

وشهدت حركة المرور، اليوم الاثنين، في شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، كثافة مرورية عالية، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى عوائق من شأنها التأثير السلبى على حركة المرور.

أما المحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، فقد شهدت أيضًا كثافة مرورية عالية.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الاثنين، في شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية.

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وشهدت حركة المرور بمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين، كثافة مرورية عالية، بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.

فيما، شهد كوبري أكتوبر حالة من الكثافة المرورية وكذلك شارع رمسيس فيما تقل هذه الكثافة تدريجياً إلى أن نصل إلى منتصف كوبري غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو للمتجهين إلى حي المهندسين كثافة مرورية.

ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر انسياب مروري حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافة نسبية عند منطقة «الوايلي» وصولاً لكوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، والمتجة إلى المؤسسة سيجد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وشهدت الحالة المرورية، اليوم الاثنين، بمحافظة الجيزة، تكدسًا مروريًا، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بشارع المحور المركزي، وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

فيما، شهدت منطقة مشعل حالة من التكدس المروري من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

الحالة المرورية اليوم الاثنين

الحالة المرورية على الطرق السريعة

وتشهد حالة المرور على الطرق السريعة، اليوم الاثنين، تكدسًا مروريًا، حيث تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وأيضا على طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي بالنسبة للمسافرين من وإلى القاهرة، كما تستقر حالة المرور على طريق الفيوم الصحراوي، وطريق المنصورة.

اقرأ أيضًا

الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الخميس 19-9-2024 في القاهرة والجيزة

الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الأربعاء 18-9-2024 بالقاهرة والجيزة



