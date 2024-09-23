لهذا السبب.. الجيزة تعتمد مخطط تفصيلي لمركز ومدينة الصف

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المخطط التفصيلي لمركز ومدينة الصف، وذلك بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بالإضافة إلى موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة.

وفيما يلي يستعرض الموجز تفاصيل قرار محافظ الجيزة حول المخطط التفصيلي لمدينة الصف.

قرار اعتماد المخطط التفصيلي لمركز الصف

جاء قرار محافظ الجيزة استكمالاً لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لكافة قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية.



ويأتي هذا القرار في إطار ضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات.

أهداف المخطط

أكد المهندس عادل النجار، أن اعتماد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة الصف يأتي تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل تنظيم البناء وضبط العمران، وهو جزء من خطط التطوير والتنمية المستدامة في المنطقة.

أهمية المخططات التفصيلية في التنمية العمرانية

وأضاف محافظ الجيزة أن المخططات التفصيلية تُسهم في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، فضلًا عن الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات.

رؤية مصر 2030

أوضح المحافظ أن المخطط التفصيلي يراعي ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، ويُعد جزءًا من خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موجهًا بضرورة تنفيذ القرار من قبل الجهات المعنية.

في سياق آخر، أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في نهاية أغسطس الماضي قراراً باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجرزا بمركز ومدينة العياط وذلك بعد الاطلاع علي القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلي القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، ووفقاً للوحة المعتمدة بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٢٤ ووفقاً للاشتراطات الخاصة بالمنطقة الصناعية القائمة بجرزا بالعياط .

وجاء قرار محافظ الجيزة بناءاً علي موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي اعتماد المخطط التفصيلي من الناحية الفنية للمنطقة الصناعية بجرزا العياط وذلك بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠٢٤ ، وكذا موافقة المجلس التنفيذي بمحافظة الجيزة علي اعتماد المخطط بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٤

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