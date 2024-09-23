الجمعة السوداء Black Friday.. لماذا سميت بهذا الاسم؟

تعتبر "Black Friday" او الجمعة السوداء، واحدة من أهم المناسبات التجارية في العالم، حيث تُفتتح فيها فترة التسوق لعيد الميلاد بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة. ولكن كثيرًا ما يتساءل الناس عن سبب تسمية هذا اليوم بهذا الاسم.

يُعزى الاسم إلى مجموعة من العوامل التاريخية، حيث يرتبط بشكل رئيسي بممارسات المحاسبة التي تميز بين الأرباح والخسائر، بالإضافة إلى الزحام والفوضى التي تشهدها المتاجر في هذا اليوم.

ويستعرض لكم موقع الموجز خلال السطور التالية كيف تطورت هذه التسمية وما تعكسه من تحولات في عادات التسوق والسوق بشكل عام.

سبب تسمية "Black Friday" بهذا الاسم

تعود تسمية "الجمعة السوداء" إلى القرن التاسع عشر، حيث ارتبطت بالأزمة المالية الكبرى التي حدثت عام 1869 في الولايات المتحدة. تلك الأزمة شكلت ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي، مما أدى إلى كساد البضائع وتوقف حركة البيع والشراء، وهو ما تسبب في كارثة اقتصادية كبيرة.

توجد عدة نظريات تفسر سبب تسمية هذا اليوم بـ "الجمعة السوداء":

الفوضى في فيلادلفيا:

تعود إحدى النظريات إلى القرن التاسع عشر، حيث كانت شوارع مدينة فيلادلفيا تشهد ازدحامًا شديدًا من المتسوقين في هذا اليوم. مع بدء المتاجر في تقديم تخفيضات كبيرة، كانت الطوابير تتزايد، مما أدى إلى فوضى في الشوارع.

الأرباح الكبيرة:

تشير نظرية أخرى إلى أن الاسم يُستخدم للإشارة إلى الأرباح الكبيرة التي تحققها المتاجر في هذا اليوم. يُعتبر "الجمعة السوداء" رمزًا لأي يوم يسجل فيه المتاجر زيادة ملحوظة في الأرباح.

Black Friday

التحول من الخسائر إلى الأرباح:

تشير بعض الآراء إلى أن المتاجر كانت تُسجل خسائر قبل عيد الشكر، ولكنها بدأت في تحقيق الأرباح بدءًا من يوم الجمعة.

تأثير "بلاك فرايدي" على التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط

تستغل مواقع التجارة الإلكترونية موسم "بلاك فرايدي" لتعزيز مبيعاتها عبر الإنترنت، وقد شهد هذا الموسم رواجًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية خلال السنوات الأخيرة. يتيح هذا الاتجاه للمستهلكين الاستفادة من التخفيضات الكبيرة بسهولة ويسر، مما يعكس تحولًا في عادات الشراء.

ترويج الشراء أونلاين

مع تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني، تستخدم المنصات المختلفة استراتيجيات تسويقية مبتكرة لجذب المتسوقين. تشمل هذه الاستراتيجيات:

تخفيضات حصرية:

تقدم المواقع عروضًا خاصة على مجموعة واسعة من المنتجات، مما يدفع المتسوقين إلى الشراء عبر الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى المتاجر.

تجارب تسوق مريحة:

يسهل الشراء أونلاين على العملاء اختيار المنتجات ومقارنة الأسعار دون الحاجة للانتظار في الطوابير أو مواجهة الازدحام.

التسويق الرقمي: تستثمر المواقع في الحملات الإعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني لجذب انتباه المستهلكين.

تخفيضات المحال التجارية التقليدية

في الوقت نفسه، تستعد المحال التجارية التقليدية لإطلاق تخفيضاتها الخاصة في "الجمعة السوداء"، وغالبًا ما تبدأ هذه التخفيضات في الأسبوع الأخير من نوفمبر. تشمل بعض الأساليب التي تتبعها المحال التجارية:

عروض مغرية: توفر تخفيضات على السلع الشائعة، مما يجذب المتسوقين لزيارة المتاجر.

فعاليات خاصة: قد تنظم المحلات أحداثًا خاصة مثل الفعاليات الترويجية أو توزيع الهدايا لجذب المزيد من الزبائن.

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