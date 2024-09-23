العطلات الرسمية المتبقية في عام 2024 تابع التفاصيل كاملة

العطلات الرسمية المتبقية في عام 2024..يوجد العديد من المواطين التي تهتم بالبحث عن قائمة العطلات الرسمية المتبقية في خلال عام 2024، عبر القطاع العام والخاص.

يوضح لكم موقع الموجز، خلال السطور التاليه عن كافة التفاصيل الكامله عن العطلات الرسمية المتبقية في عام 2024، كما يلي:

وأعلن موقع رئاسة الجمهورية، بموعد إجازة 6 أكتوبر 2024 الرسمية الموافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

وعند حلول موعد إجازة 6 أكتوبر 2024، يرصد لكم موقع الموجز، قائمة الإجازات الرسمية خلال العام 2024.

كم عدد العطلات الأسبوعية الرسمية المتبقية خلال شهر سبتمبر 2024 :

يوم السبت الموافق 21 سبتمبر (عطلة أسبوعية).

يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

يوم السبت 28 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

تكون عدد العطلات الأسبوعية الرسمية في شهر أكتوبر يوم 6 أكتوبر ومضاف عليها 9 أيام، وجاءت كما يلي:

يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024. يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024. يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 (إجازة نصر 6 اكتوبر). يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024. يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024. يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024. يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024. يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024. يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024

العطلات الرسمية خلال عام 2025:

الأحد ٠٧ يناير

عيد الميلاد المجيد



الخميس ٢٥ يناير

الخميس ٢٥ يناير ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة



الثلاثاء ٠٩ أبريل - الأحد ١٤ أبريل

الثلاثاء ٠٩ أبريل - الأحد ١٤ أبريل عيد الفطر المبارك



الخميس ٢٥ أبريل

الخميس ٢٥ أبريل عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)



الأحد ٠٥ مايو

الأحد ٠٥ مايو عيد العمال



الإثنين ٠٦ مايو

الإثنين ٠٦ مايو عيد شم النسيم

السبت ١٥ يونيو - الخميس ٢٠ يونيو

عيد الأضحى المبارك



الأحد ٣٠ يونيو

الأحد ٣٠ يونيو ثورة ٣٠ يونيو



الخميس ١١ يوليو

الخميس ١١ يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية



الخميس ٢٥ يوليو

الخميس ٢٥ يوليو بمناسبة ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢



الأحد ١٥ سبتمبر

الأحد ١٥ سبتمبر المولد النبوي الشريف



الأحد ٠٦ أكتوبر

الأحد ٠٦ أكتوبر عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

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