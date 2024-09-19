تعرف على مواعيد عمل الجوازات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

يتطلع العديد من المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى الخارج إلى معرفة مواعيد عمل مصلحة الجوازات لعام 2024، خاصة بعد انتهاء العطلة الأسبوعية وعودة الموظفين إلى مكاتبهم. تعد مصلحة الجوازات الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار وتجديد جوازات السفر، وهي وثيقة أساسية للسفر بين الدول، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

مواعيد عمل الجوازات

تعمل مصلحة الجوازات ستة أيام في الأسبوع، حيث تكون الإجازة الأسبوعية يوم الجمعة، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية والأعياد الوطنية. تبدأ ساعات العمل الرسمية من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساءً.

الخدمات التي تقدمها مصلحة الجوازات

قسم الهجرة

يختص قسم الهجرة بجميع الشؤون المتعلقة بهجرة المصريين إلى الخارج، ويهدف إلى تقنين أوضاع المصريين في الخارج. يشمل هذا القسم عدة خدمات هامة:

إخطار التجنيد: يقدم القسم خدمة الحصول على إخطار التجنيد الذي يحدد موقف المواطن من الهجرة.

قبول طلبات الهجرة: يتم قبول طلبات الهجرة وتوجيهها إلى هيئة التأمين الاجتماعي لتمكين المسافر من الحصول على مستحقاته التأمينية.

تصريح السفر: يمكن للمسافر التقديم للحصول على تصريح السفر.

ختم جواز السفر: يقوم القسم بختم جواز السفر لتأكيد استمرار صلاحية السفر.

تأشيرة السفر: يتم وضع تأشيرة على استمارة جواز السفر التي تؤكد استمرار السفر.

إخطارات خاصة: يتم إصدار إخطارات رسمية للجهات المعنية بحالة الهجرة الخاصة بالمواطن.

إخطارات الأحوال المدنية: يتم إرسال إخطار للأحوال المدنية حول جنسية المصريين المتوفين في الخارج.

قسم الجنسية

يقدم قسم الجنسية خدمات متعلقة بشؤون الجنسية المصرية، سواء للاحتفاظ بها أو التنازل عنها لصالح جنسية أخرى. ومن أبرز الخدمات المقدمة:

تجنيس الزوجة الأجنبية: يمكن للزوجة الأجنبية المتزوجة من مصري التقدم للحصول على الجنسية المصرية.

الأبناء من أم مصرية: يتم قبول طلبات الأبناء الذين وُلدوا لأم مصرية وأب أجنبي للحصول على الجنسية المصرية.

استرداد الجنسية: يمكن للمرأة المصرية المتزوجة من أجنبي والتي فقدت جنسيتها المصرية أن تقدم طلبًا لاستردادها.

إثبات الجنسية: يتم تقديم طلبات المصريين الذين يحملون جنسيات أجنبية ويرغبون في إثبات جنسيتهم المصرية.

تجديد الإقامة للأجانب: تقدم المصلحة خدمة تجديد الإقامة للأجانب المقيمين في مصر.

إثبات الجنسية للعقارات: تتيح المصلحة للمواطنين الراغبين في امتلاك عقارات أو أراضٍ في محافظتي شمال وجنوب سيناء تقديم طلبات إثبات الجنسية المصرية.

تستمر مصلحة الجوازات في تقديم خدماتها المتعددة التي تسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين المصريين والمقيمين الأجانب.