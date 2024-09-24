سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار الامريكي

يشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تقلبات مستمرة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، مما يؤثر بشكل مباشر على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وعلى مستوى المعيشة للمواطنين في كلا البلدين.

يقدم لكم موقع الموجز خلال السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري.

لا يفوتك آخر تطورات سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي سعر الشراء 48.6214، بينما سعر البيع 48.7211.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الريال السعودي في عدد أخر من البنوك، جاءت كالتالي:

سعر صرف الريال السعودي اليوم



في البنك المركزي المصري، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 12.92 جنيه، و12.96 جنيه سعر بيع الريال.





سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري



حقق سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 12.89 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في بنك مصر



سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 12.89 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.







سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية



وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.



تحدد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 12.90 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.



ناهز سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مستوى 12.87 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.



جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 12.84 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.



قُدر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول بقيمة 12.86 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع.



حل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم نحو 12.8 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع.

لا يفوتك تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 23-9-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء

اقرأ أيضاً

آخر تطورات سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 23-9-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء