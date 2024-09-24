كواليس تعيين شريف الشربيني عضوا بمجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير

تردد اسم شريف الشربيني وزير الإسكان بقوة، خلال الساعات الماضية، بعد اصدار بنك التعمير والإسكان، بيانا اليوم أعلن خلاله أنه، تم تعيين شريف الشربيني عضوا بمجلس إدارة البنك بدلا من محمد عصام الدين رمضان، وذلك بعد إحاطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن ترشيح تعيين شريف الشربيني، وزير الإسكان، لعضوية مجلس إدارة المصرف ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك اعتبارا من تاريخ الخطاب.



تعيين شريف الشربيني عضوا بمجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير

وكشف بنك الإسكان والتعمير، خلال البيان الذي أرسله لادارة البورصة المصرية، أن المجلس أحيط علمًا بخطاب الهيئة في اجتماعه المنعقد أمس الاثنين، بتعيين المهندس شريف الشربيني، وخلال السطور التالية يستعرض “الموجز”، قائمة أعضاء مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير.

بنك الإسكان والتعمير

أعضاء مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير

وتضم قائمة أسماء مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، كل من حسن غانم عضو مجلس الإدارة المنتدب (تنفيذي) ممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان، وعضوية كل من عاصم الجزار، وهاني سويلم، ورانده المنشاوي، ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومصطفى القماش، ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة، وعلاء الدين حسن، وممثل عن شركة مصر للتأمين، وشريف الأخضر، ممثل عن شركة ريمكو، ومحمد المعزاوي ممثل عن شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار، وأحمد أبو هندية بصفته مساهم.

من هو شريف الشربيني عضو مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير

نستعرض السيرة الذاتية للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعد تعيينه عضوا بمجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير،.

شريف الشربيني عضو مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير



1- أصغر وزير في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.

2- ولد المهندس شريف الشربيني في ۱۹۸۲/۷/۱۹.

3- حاصل على المؤهل الدراسي بكالوريوس هندسة مدنية - عام ٢٠٠٤.

4- تولى رئاسة جهاز العاصمة الإدارية.

5- رئاسة قسم التصميمات والدراسات المساحية بجهاز مدينة بدر عام ٢٠٠٧.

6- عُيِّن معاون رئيس جهاز تنمية مدينة بدر عام ٢٠١٤.

7- نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر عام ٢٠١٥.

8- رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر عام ۲۰۱۹.

9-نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عام ۲۰۱۷.

10- رئيس جهاز مدينة الشروق عام ۲۰۱۷.

11- رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة عام ٢٠٢١.

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