وزير الإسكان يكشف حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان

لا زالت أزمة انتشار شائعات تلوث المياه في محافظة أسوان تخيم بظلالها، لتثير الرعب في قلوب المصريين، وتسعى الحكومة جاهدة لبث الطمأنينة لدى الجميع، وتؤكد على عدم صحة ما تردد بشأن تلوث المياة بمحافظة أسوان، وتؤكد أن الاوضاع مستقرة داخل محافظة أسوان، وأن شائعة تلوث المياة لا أساس لها من الصحة، وأن الحالات التي تم نقلها إلى المستشفيات تعاني من نزلات معوية، بسبب التقلبات الجوية.

مؤتمر وزير الإسكان حول أزمة تلوث المياة في أسوان

وفي هذا الصدد عقد المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان، مؤتمرا من داخل مستشفى أسوان التخصصي بمحافظة، أكد خلاله أنه يتم أخذ عينات يومية من المياه قبل دخولها محطات التحلية و بعد تنقيتها، مشيرا إلى أنه يتم مراجعة كافة تقارير العينات قبل ظهور حالات الإصابة، موضحا أنها مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية.

تلوث المياة في أسوان

الإسكان تكثف فحص العينات بعد انتشار شائعة تلوث المياه بأسوان

وقال وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تكثيف فحص العينات بعد ظهور حالات النزلات المعوية، من خلال أخذ عينات عشوائية، وأوضحت النتائج سلامة المياة، وأن ما تردد حول تلوث المياه بمحافظة أسوان لا أساس له من الصحة.

ولفت الشربيني إلى أنه، تم فحص شبكات المياة داخل المنازل، لم تطابق بعضها المعايير الصحية اللازمة، ما أستدعي توجيه فرق فحص لعمل صيانة لتلك الوصلات، وترانشات الصرف الصحي لبعض القري التى من الممكن أن تتسبب في بعض حالات التلوث.

واستطرد وزير الاسكان حديثه حول أزمة انتشار شائعة تلوث المياه بمحافظة أسوان، إنه تم عمل صرف صحي كامل داخل 101 قرية في أسوان ضمن مباردة حياة كريمة أى مايعادل نحو 92 في المائه من قري أسوان، وسيتم الانتهاء قريبا من باقي القري.

وزير الإسكان: نخدم أهالينا بمحافظة أسوان بإجمالي 108 محطات مياه

كما أوضح الشربيني، أنّ الدولة تبذل جهودًا كثيرة في ملف المياه، بشكل خاص بمحافظة أسوان، معلقا: «نخدم أهالينا في محافظة أسوان بإجمالي 108 محطات مياه، منها 5 رئيسية و103 فرعية».



وكشف الشربيني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمحافظة أسوان، عن وجود 385 ألف متر مكعب يتم إنتاجها في اليوم، مما يخدم جميع أهالي محافظة أسوان الذين يبلغ عددهم نحو مليون و600 ألف نسمة داخل المحافظة.

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