كيما تحسم الجدل وترد على اتهامات تورطها بـ تلوث مياه الشرب في أسوان

أصدرت شركة كيما للصناعات الكيماوية والأسمدة بيانًا رسميًا للرد على الاتهامات الموجهة إليها بالتسبب في تلويث مياه الشرب في محافظة أسوان، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بنزلات معوية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

بيان شركة كيما عن تسببها في تلوث مياه الشرب في أسوان

في بيانها، أكدت شركة "كيما" عدم وجود أي صلة لها بالأحداث الراهنة في أسوان والمتعلقة بتلوث المياه، موضحةً الشركة في إفصاحها للبورصة المصرية أنها تخضع لمتابعة دورية من الجهات المعنية بالبيئة والصحة المهنية، وتتبع برامج المعالجة اللازمة للصرف الصناعي، الذي يوجه إلى محطة العلاقي للصرف الصحي التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

تفاصيل الحادثة

أثارت القضية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأثير شركة "كيما" على البيئة المحيطة بمصانعها في أسوان، إذ تفاقمت الشائعات بعد التقارير التي تحدثت عن نقل حالات تسمم غذائي إلى المستشفيات، مما زاد من قلق الأهالي حول سلامة مياه الشرب.

بدأت الشائعات خلال احتفالات أهالي أسوان بالمولد النبوي الشريف، حيث ظهرت أعراض مرضية على عدد من سكان قرية وادي العرب، مما أدى إلى نقل 124 حالة إلى المستشفى، وفي البداية، اعتقد أن السبب هو تلوث مياه الشرب، لكن تبين لاحقًا أن الحالات كانت نتيجة تناول أطعمة ملوثة.

ردود الفعل الرسمية

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان هذه الادعاءات، وأكدت أن جميع الفحوصات أثبتت سلامة المياه وخلوها من أي ملوثات، حيث كانت نسب الكلور ضمن المعدلات الطبيعية.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، بأن الفحوص الأولية لمحطات المياه والمنازل في أسوان أظهرت عدم وجود أي تغيرات مرتبطة بالبكتيريا أو تغيرات مايكروبيولوجية في مياه الشرب. وأوضح أنه تم تسجيل زيادة في عدد المرضى المترددين على المستشفيات بأعراض إسهال وغثيان وقيء، مشيرًا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء لتحرك كافة الأجهزة المعنية للوصول إلى المصدر الأساسي وراء هذه الأعراض وتقديم الدعم للمرضى.

جهود وزارة الصحة

أكد المتحدث أن عدد الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات انخفض من 63 إلى 25 حالة، مما يدل على تحسن الوضع، حيث أرسلت الوزارة فريقًا من قطاع الطب الوقائي برئاسة نائب وزير الصحة للطب الوقائي، عمرو قنديل، للعمل على ثلاثة محاور: التأكد من سلامة مياه الشرب، متابعة المرضى في المستشفيات، ورصد أماكن تقديم الطعام، نظرًا لأن الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي غالبًا ما تنتقل من خلال المياه والطعام.

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