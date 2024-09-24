استثمر صح.. أفضل شهادات إدخار بفوائد تصل إلى 27% في مصر

أفضل شهادات إدخار.. تُعتبر الشهادات الادخارية واحدة من أكثر الطرق أمانًا التي يعتمد عليها الكثير من الأفراد لحفظ أموالهم وتحقيق عوائد مستقرة, تسعى البنوك في السوق المصرفية المصرية إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المتميزة التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة، بما في ذلك شهادات الادخار والاستثمار والودائع والقروض.

أفضل شهادات إدخار في مصر

في هذا الإطار، تستعرض جريدة "الموجز" أفضل ثلاث شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 27% سنويًا تقدمها البنوك، بعد أن طرح بنك قناة السويس شهادة "الحصاد الثلاثية"، التي تُعد الأعلى في العوائد بالمقارنة مع دوريات الصرف المتاحة، وشروط شراء الشهادات.

شهادة الحصاد الثلاثية

تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات.

تحقق سعر عائد يبلغ 26.5% سنويًا يُصرف يوميًا، أو 27% سنويًا يُصرف شهريًا.

يحتسب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

تم تحديد أسعار العائد وفقًا لسعر الإيداع المُعلن من البنك المركزي المصري مطروحًا منه 0.75% في حالة العائد اليومي، أو 0.25% في حالة العائد الشهري.

يُشترط الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

توفر الشهادة إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمتها.

أفضل شهادات ادخار في مصر

الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي

تستمر الشهادة لمدة عام واحد.

تتضمن سعر عائد 23.5% شهريًا، أو 27% سنويًا، و23% يوميًا.

يحتسب عائد الشهادة من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

يتميز العائد بالثبات طوال مدة الشهادة.

يُشترط أيضًا الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

بالنسبة لدورية العائد السنوي، يُسترد المبلغ الكامل في نهاية مدة الشهادة بالإضافة إلى العائد المستحق, وفي حال استرداد الشهادة قبل انتهاء مدتها، يُضاف فقط القيمة الاسمية دون احتساب العائد عن الفترة المنقضية.

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

أفضل شهادات ادخار في مصر

شهادة طلعت حرب من بنك مصر

يُحدد الحد الأدنى لشراء الشهادة بـ1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

يتميز العائد بالثبات طوال مدة الشهادة.

تستمر الشهادة لمدة عام واحد.

تُقدم الشهادة بسعر عائد يبلغ 23.5% شهريًا، أو 27% سنويًا.

يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

تُعَد هذه الشهادات خيارات مميزة للعملاء الباحثين عن طرق آمنة لتحقيق عوائد جيدة على استثماراتهم.

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تعرف على أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي