وزير الكهرباء يغادر القاهرة للمشاركة في فعاليات أسبوع الطاقة الروسي

فعاليات أسبوع الطاقة الروسي.. توجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى دولة روسيا الاتحادية للمشاركة في أعمال اجتماعات وزراء الطاقة لدول البريكس وفعاليات أسبوع الطاقة الروسي.

ويأتي مشاركة وزير الكهرباء بـ فعاليات أسبوع الطاقة الروسي، لمناقشة الموضوعات المشتركة ودفع سبل التعاون وتفعيل الشراكة بين الدول الأعضاء ونقل الخبرات خاصة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وانظمة تخذين الطاقة الخاصة بها.

فعاليات أسبوع الطاقة الروسي

الموجز يرصد جدول أعمال وزير الكهرباء باجتماعات وزراء الطاقة لدول البريكس وفعاليات أسبوع الطاقة الروسي الذي سيشمل أيضًا بحث تفاصيل دعم وتحديث الشبكات وخفض الفقد وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى زيارة محطة ليننجراد للطاقة النووية ، والأكاديمية التقنية للشركة الروسية التى تقوم بإنشاء محطة الضبعة النووية، ويلتقي بالمتدربين المصريين التابعين لهيئة المحطات النووية الذين يحصلون على برامج تدريبية فى اطار الاتفاق مع الشريك الروسي، بالاضافة إلى عقد العديد من اللقاءات على هامش الاجتماعات وزيارة سان بطرسبورج.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور محمود عصمت خلال زيارته الى المحطة النووية لقاءات مع الجانب الروسى فى اطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء والبرامج التدريبية للفرق المصرية وغيرها من الموضوعات الفنية والتقنية فى ضوء الالتزام بالخطة الزمنية لبدء التشغيل في محطة الضبعة النووية.

أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر

وتجدر الإشارة إلى أن محطة الضبعة تعد أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.، ولهذا فهي تعد من أهم وأكبر المشروعات القومية في مصر والتي تنفذ بأيدي مصرية بالتعاون مع الجانب الروسي، إذ أنها تتم بأعلى تكنولوجيا من الجيل الثالث المتطور أو المتقدم، وهذا الجيل الأعلى في التصدير بالعالم.

وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، ومن المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.

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