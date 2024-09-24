آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي، من الكلمات التي تتصدر محركات البحث العالمي جوجل، حيث تفلصنا أيام قليلة عن انتهاء شهر سبتمبر الجاري، ويرغب المواطنين في دفع فواتير الهاتف الأرضي، وذلك تجنبًا لفرض غرامات حال التأخير عن الموعد المُحدد.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2024

يقدم لكم موقع الموجز، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة.

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أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2024

- منافذ وفروع We.

- موقع الشركة المصرية للاتصالات.

- مكاتب البريد المصري.

- منافذ الدفع الإلكتروني مثل: «مصاري - فوري».

- ماكينات فوري.

- فروع أمان.

- الوحدات المتنقلة.

أسعار باقات التليفون الأرضي

- باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية بـ 160 جنيها.

- باقات الإنترنت الأرضي سعة 200 جيجابايت بـ 225 جنيها.

- باقات الإنترنت الأرضي سعة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها.

- الإنترنت الأرضي سعة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها.

- باقات الإنترنت الأرضي سعة 600 جيجا إلى 650 جنيها.

- باقات الإنترنت الأرضي سعة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها.

- هذه الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

فاتورة التليفون الأرضي

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2024

- الدخول على موقع المصرية للاتصالات، بالضغط هنــــــــا.

- أكتب كود المحافظة المقيم بها، ورقم التليفون الأرضي.

- اضغط على الخطوة التالية لتظهر الفواتير المراد سدادها.

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كيفية سداد فاتورة الأرضي عن طريق فوري

الدخول على موقع فوري على الانترنت

اضغط على كلمة لوحة مدفوعاتي

اضغط على كلمة عملية جديدة

ثم اضغط على اتصالات وإنترنت

اضغط على كلمة WE

اضغط على خدمة محلية المصرية للاتصالات

ثم ادخل رقم الهاتف الأرضي واضغط على التالي

سيظهر لك فاتورة التليفون الأرضي

اختر طريقة الدفع فيزا كارت واستكمل خطوة الدفع.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

بحسب ما أعلنت عنه الشركة المصرية للاتصالات، فسوف يكون اخر موعد لدفع الفواتير الخاصة بالخط الأرضي، يوم 20 يوليو 2024، وتبدأ المهلة مع بداية الشهر، وفي حالة عدم الدفع تقوم الشركة بفرض الغرامات التي أقرتها، والتي تتمثل في دفع 1.5% من قيمة الفاتورة كحد أدنى 10 جنيهات عن كل شهر تأخير، ومن ثم قطع خدمة الإنترنت وفصل الحرارة في حالة عدم سداد الفاتورة في الموعد المحدد.

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