رسميًا.. فاران يعلن اعتزاله كرة القدم بعمر الـ31 عامًا

أعلن رافائيل فاران، النجم الفرنسي الدولي ومدافع نادي كومو الإيطالي، رسميًا اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت لأكثر من 14 عامًا مليئة بالنجاحات المحلية والقارية.

وفي بيان نشره حساب نادي كومو على منصة "إكس"، قال فاران البالغ من العمر 31 عامًا: "يقولون إن كل الأمور الجيدة تأتي بنهاية لقد مررت بتحديات كثيرة خلال مسيرتي الاحترافية، وتغلبت عليها".

رسالة فاران بعد اعتزاله كرة القدم

وأضاف فاران في تصريحاته " كل هذه اللحظات الرائعة والذكريات ستظل خالدة، وأشعر بالفخر والإنجاز عندما أقول وداعًا للعبة التي أحببتها جميعًا".

وشدد مدافع ريال مدريد السابق : "كنت دائمًا ملتزمًا بأعلى معايير الجودة، وكنت أريد اللعب بقوة وشغف. الاستماع إلى قلبك وغرائزك يتطلب شجاعة كبيرة".

واستمر فاران في تصريحاته " لقد قمت بالنهوض مرات عديدة، والآن حان الوقت لتعليق حذائي بعد فوزي بآخر كأس في ويمبلي".

فاران

وتابع: "لقد كنت دائمًا أحب المنافسة من أجل نفسي، فريقي، وبلدي. دافعت عن ألوان كل نادٍ لعبت معه".

وواصل مدافع الريال السابق " من لانس إلى مدريد إلى مانشستر، وحملت قميص منتخب بلادي كنت أدافع عن القيم بكل قوتي، واستمتعت بكل لحظة في هذه الرحلة المثيرة".

وأشار فاران : "لا ندم في قلبي، ولن أغير شيئًا فزت بأكثر مما تخيلت، ولكن فوق الجوائز، أشعر بالفخر لأنني ظللت وفيًا لمبادئي وحاولت ترك بصمة إيجابية آمل أن أكون قد جعلتكم جميعًا فخورين".

واستكمل: "تبدأ حياة جديدة خارج الملعب، وسأظل مع كومو، ولكن بدون حذائي وواقيات الساق أتطلع لمشاركة المزيد حول هذه التجربة قريبًا".

وأنهى فاران حديثه" شكرًا لجميع أنصار الأندية التي لعبت معها، لزملائي في الفريق، لمدربي والطاقم الفني.شكرًا لكم جميعًا على جعل هذه الرحلة أكثر خصوصية مما كنت أتوقع، شكرًا لك يا كرة القدم، بحب، راف".

اهتمام ريال مدريد بـ فاران مجددًا

وعلم" الموجز" أن فاران كان قد رحل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي الماضي عقب نهاية عقده مع الشياطين الحمر لينضم مؤخرًا إلى صفوف كومو الإيطالي.

وجدير بالذكر أن المدافع الفرنسي قد ارتبط بالعودة لـ ريال مدريد الإسباني في ظل رحيل الدولي الإسباني ناتشو إلى القادسية السعودي.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل نجم الفريق بنهاية الموسم الجاري

مبابي يوجه رسالة مؤثرة قبل رحيله عن الدوري الفرنسي