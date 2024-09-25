إحمي طفلك.. اعرف خطوات وطرق تقديم شكوى للمجلس القومي للطفولة

إزاي تقدمي شكوى للقومي للطفولة

يتعرض الطفل أحيانا للعنف والابتزاز في بعض الأماكن، أو أثناء تعاملهم مع الآخرين، وتحاول الأسر دائمًا حماية أبنائها من أي ضرر نفسي أو جسدي، ولذلك يقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة وسائل عدة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم، كل التفاصيل في التقرير التالي في «الموجز».

كيف تحمي طفلك من الابتزاز والعنف ؟ وكيف تقدمي شكوى ؟

ولكي تحمي طفلك من كل أنواع الابتزاز أو العنف، سواء في المدرسة أو الشارع أو أي مكان آخر، يمكنك تقديم شكوى للقومي للطفولة من خلال الخط الساخن 16000، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وتستطيع تقديم الشكوى أو البلاغ من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، إذ يجرى تقديم الدعم والمساندة القانونية.

أو التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس القومي للأمومة والطفولة عن طريق الضغط على هذا الرابط، أو من خلال خدمة تحميل تطبيق الواتساب.

ونشر المجلس القومي على الصفحة الرسمية الخاصه بهم بتطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك، كل التفاصيل كالتالي:

ذكر القومي للمرأة في منشورهم أن رؤيتهم هي حق الطفل والأسرة المصرية في أن تتوفر لهم آلية مجانية للشكاوى والاستفسار عن حقوقهم، والإبلاغ عن أي انتهاكات تخصهم، وكذلك حقهم في التعرف على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والقانونية والقضائية التي تلتزم بها الدولة وفقا للدستور.

وأضاف المجلس في البيان، أن رسالتهم وفقا للمادة 214 من الدستور أن يوفروا الآتي:

1- آلية لتلقي الشكاوى تتصل بانتهاكات حقوق الطفل.



2-خط تليفون مجاني يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

3-وسيلة ميسرة متاحة للجمهور.

4-وسيلة لرصد حالة حقوق الطفل.

5-وسيلة لإنفاذ حقوق الطفل وأسرهم التي يكفلها لهم القانون.

6-رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال وإلقاء الضوء على مشاكلهم.

ما هو المجلس القومي للطفولة والأمومة ووظائفه ؟

يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة الآلية الوطنية المعنية بالأم و الطفل وفقاً لقرار إنشائه، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، وعليه أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله وله على الأخص ما يلي:

1- اقتراح سياسات وبرامج لضمان حق الطفل المصري في الحماية من كافة أشكال العنف، والإساءة، والاستغلال الجنسي، والتجاري، وكذلك العمل مع مؤسسات الدولة المعنية لإنفاذ حق الطفل في مأوي آمن، وتنمية وجدانية ومعرفية، وأوراق ثبوتية، ومشاركة إيجابية، ولحماية الطفل" خاصة الأطفال المعرضين للخطر" ضحايا العنف، والمتسربين من التعليم، وأطفال الشوارع، والأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال،والمهاجرين هجرة غير شرعية، والأطفال العاملين، والمجني عليهم، والشهود علي الجريمة، وذوي الإعاقة.

2- التعاون مع الجهات المعنية من أجل تمكين ورفاهية واستقرار الأسرة المصرية، وضمان الرعاية الكاملة لحقوق الأمومة من أجل أطفال وشباب وأسرة متماسكة.

3- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفل والأم تحقيقاً للمصلحة العليا لهما،وفقا للمستجدات التى تطرأ على المجتمع.

4- انفاذ التشريعات الحالية لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.

5- اتاحة وجودة آليات لحماية الطفل على كافة المستويات ( مركزى ، لامركزى) المتمثلة في تفعيل "لجان حماية الطفل" على مستوى الجمهورية.

6- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثة العاجلة للأطفال والواردة من خلال منظومة نجدة الطفل.

7- إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالدستور والتشريعات الوطنية، و الاتفاقيات الدولية، والإقليمية.

8- الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل والأم وكافة الممارسات التي تعرضهم للخطر " أمنياً وصحياً، وأخلاقياً.

9- رصد واقع الطفولة والأمومة في مصر بتقارير دورية لإرشاد صناع السياسات والعاملين مع ولأجل الطفل علي الصعيدين المركزي واللامركزى.

10- جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها ، وإعداد مايلزم وفق المستجدات السياسية والاجتماعية والثقافية، واعتبارها قضية أمن قومي.

11- الإعلام والإعلان عن كل ما يتصل بسلامة ورفاهة الطفل والأم، وتعبئة وتوعية الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة.

12- التعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق الأمومة لاسيما الأمهات في خطر" الأم السجينة، الأم المعيله، زوجات الشهداء، أمهات الأطفال ذوي الإعاقة..الخ".

13- وضع مشروع خطة قومية شاملة لحماية الطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.

14- اقتراح برامج التدريب الداعمة لآداء العاملين مع ولأجل الأطفال.

15- إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالطفولة والأمومة.

16-تعزيز التعاون مع المنظمات الحكومية، وغير الحكومية، والدولية في مجالي الطفولة والأمومة على كافة الأصعدة.

إقرأ أيضا:

نشاط محافظ أسيوط..ألتقى بوفد المجلس القومى للمرأة ونقيب محامين شمال المحافظة وحملات تمونية لضبط الأسعار.

بالصور..لقاء تدريبي حول استراتيجية تمكين المرأة