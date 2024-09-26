في ذكري ميلاد ملكة المونولوج.. كيف نجت ثريا حلمي من انقلاب سيارة بالجبل؟

ملكة المونولوج.. يصادف اليوم 26 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ثريا حلمي التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1923، وكانت تُعرف بـ "ملكة المونولوج" قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة في السينما والمسرح، ولا تزال أعمالها تحظى بشعبية حتى اليوم.

الفنانة الراحلة ثريا حلمي



في ذكرى ميلادها، نتذكر مسيرتها الفنية الحافلة واسهاماتها في عالم الفن والغناء ، وفي هذا الصدد يستعرض موقع “ الموجز” أبرز الأزمات والمحطات الهامة في حياة ملكة المونولوج ثريا حلمي في هذه السطور.

ثريا حلمي، هي فنانة مصرية الأصل تركت بصمة لا تُنسى في عالم الفن والطرب،وذلك من خلال أعمالها المتنوعة في السينما والمسرح.

أعمالها السينمائية

قدمت الفنانة الراحلة ثريا حلمي العديد من الأفلام التي لا تزال تحظى بشعبية حتى اليوم، وأبرزهم ، السوق السوداء (1945) كازينو اللطافة (1945)عريس الهنا (1944)حلال عليك (1952) وغيرهم من الأفلام في ذاكرة السينما المصرية.

أعمالها المسرحية

لم تقتصر موهبة ثريا حلمي على السينما فقط ، بل امتدت إلى المسرح أيضًا، حيث شاركت في عدة مسرحيات وأبرزهم، لوكاندة الفردوس (1968)،مع خالص تحياتي،عفوا يا هانم (1987)

ثريا حلمي

أشهر مونولوجات ثريا حلمي

اشتهرت ثريا حلمي بأدائها المتميز للمونولوجات، ومن أبرزهم أوبريت "يا ليل يا عين" ،مونولوج "ليه يا زمان"، مونولوج "إحنا كنا فين"

أزمات في حياة ثريا حلمي

على الرغم من نجاحها الفني الكبير، واجهت الفنانة الراحلة ثريا حلمي العديد من الأزمات في حياتها.

في البداية حادث سيارة كاد يودي بحياتها، ففي إحدى المرات، نسيت ثريا حلمي نوتة موسيقية في الملهى بعد انتهاء عملها.

وعندما طلبت من السائق العودة، رفض، فقررت النزول والعودة بنفسها. وعندما كانت في طريق عودتها للمنزل، رأت نفس السيارة التي كانت تستقلها منقلبة من فوق جبل، وقد توفي السائق. كانت هذه الحادثة بمثابة صدمة كبيرة لها، وجعلتها تشعر بالامتنان لحياتها.

زواجها من إسماعيل ياسين

بسبب كثرة الأعمال التي جمعتها بالفنان إسماعيل ياسين، انتشرت شائعات حول زواجهما، هذه الشائعات تسببت في إزعاجها، خاصة وأنها كانت متزوجة في ذلك الوقت.





وفاة زوجها



كانت وفاة زوجها، المخرج والممثل فطين عبد الوهاب، صدمة كبيرة لها، وتسببت في حزنها الشديد لفترة طويلة.

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