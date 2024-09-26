أسعار الخضار والفواكة اليوم الخميس 26-9-2024 في الأسواق.. شوف الطماطم وصلت لكام؟

أسعار الخضار والفواكه اليوم.. تُعد أسعارالخضار والفواكه اليوم من العوامل الأساسية التي تؤثر على حياة الناس اليومية، حيث تلعب دورًا مهمًا في تحديد ميزانياتهم. يتابع الكثيرون هذه الأسعار بانتظام، خصوصًا مع تقلبات السوق والعوامل الموسمية.

في هذا التقرير، نستعرض أسعار الخضار والفاكهة اليوم، مع تقديم لمحة عن أبرز الأنواع المتاحة وأهميتها الغذائية.

حيث ارتفعت أسعار الخضار والفواكه اليوم، وخاصة الطماطم التي تواصل ارتفاعها لتصل إلى أسواق التجزئة بمتوسط 35 جينه للكليو الواحد، مما أثار قلق الكثير من المستهلكين.و تأتي هذه الزيادة في الأسعار نتيجة عدة عوامل، منها التغيرات المناخية والطلب المتزايد على المنتجات الزراعية.

ويرصد لكم موقع الموجز خلال السطور التالية أسعار الخضار والفواكه اليوم، مع تقديم لمحة عن التغيرات في السوق وأبرز الأنواع المتاحة.

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الخضراوات اليوم

وتُعتبر الخضار من المكونات الأساسية في النظام الغذائي، حيث تساهم في تعزيز الصحة العامة وتوفير العناصر الغذائية اللازمة.

يترواح سعر كيلو الطماطم: من 15 إلى 20 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو البطاطس: من 12 إلى 20 جنيهًا.

يترواح سعر الثوم: 75 جنيهًا.

يترواح سعر البصل: من 7 إلى 12 جنيهاً.

يترواح سعر كيلو البامية: من 45 إلى 55 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الملوخية: من 3 إلى 5 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الكوسة: 15 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.

يترواح سعر الخيار من 10 إلى 12 جنيهات.

يترواح سعر الفلفل الألوان 40 جنيهاً.

يترواح سعر البطاطا: 7.5 جنيه.

أسعار الفواكه اليوم

أسعار الفواكه اليوم

و تُعتبر الفواكه من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية، ويرصد لكم موقع الموجز خلال السطور التالية أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق.

يترواح سعر البرتقال البلدي: 8 جنيهات.

يترواح سعر البرتقال الصيفي: 19 جنيها.

يترواح سعر عنب : 35 جنيهًا.

يترواح سعر بلح زغلول : من 7 إلى 12 جنيهًا.

يترواح سعر البلح السيوي: 65 جنيهًا.

يترواح سعر الرمان: من 7 إلى 17 جنيهًا.

يترواح سعر الجوافة: 16 جنيهًا.

يترواح سعر الشمام: 14 جنيهًا.

يترواح سعر كمثري مستوردة: 40 جنيهًا.

يترواح سعر مانجو فص : 90 جنيهًا.

يترواح سعر مانجو عويس : 45 جنيهًا.

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