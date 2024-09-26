تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز 2024.. تفاصيل

تحويل السيارات للعمل بالغاز.. مع الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين، يسعى الكثير من مالكي السيارات إلى حلول اقتصادية وصديقة للبيئة لتقليل تكاليف التشغيل، أحد الخيارات البارزة هو تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدل من استخدام البنزين ، الذي يتيح توفيرًا ملحوظًا في النفقات، ولكن، على الرغم من الفوائد، يرافق هذه الخطوة عدد من التحديات، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية خطوات تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2024 .

المستندات المطلوبة تحويل السيارات للعمل بالغاز 2024

1- صورتان لبطاقة رقم قومي سارية.

2- صورتان من رخصة السيارة بمدة سريان لا تقل عن شهر من تاريخ التعاقد.

3-إيصال مرافق حديث "كهرباء - غاز - مياه" باسم مالك السيارة.

4-استمارة فحص مجانية، متوفرة داخل مراكز تحويل السيارات.

وفي حال أراد مالك السيارة تقسيط قيمة التجهيزات، يضاف إلى الشروط السابقة "ضامن"، ويجب أن يكون صلة قرابته بالمتعاقد من الدرجة الأولى، ويشترط أن يقدم صورة من بطاقته الشخصية وإيصال مرافق باسمه.

متوسط أسعار تحويل السيارات للعمل بالغاز 2024

تتراوح تكلفة تحويل السيارة للغاز الطبيعي 11.095 جنيه للسيارات الكربراتير، و12.190 لسيارات الدائرة المطورة، و14.220 لسيارات الإنجيكشن.

ويتفاوت سعر التحويل أيضًا وفقًا لنوع طقم التحويل وسعة اسطوانة الغاز.

أضرار التحويل إلى غاز طبيعي

تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي يحمل بعض الأضرار والتحديات التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

تأثير على المساحة الداخلية: يتطلب تركيب أسطوانة الغاز مساحة كبيرة، مما قد يقلل من مساحة التخزين ويؤثر على راحة الركاب.

زيادة الوزن: إضافة أسطوانة الغاز قد تؤدي إلى زيادة الوزن، مما ينعكس سلبًا على أداء السيارة واستهلاكها للوقود.

انخفاض قدرة المحرك: استخدام الغاز الطبيعي يمكن أن يقلل من قدرة سحب المحرك، نظرًا لاختلاف التركيبة الكيميائية بين الغاز والبنزين.

تكلفة التحويل: تتراوح تكلفة تحويل السيارة بين 15 إلى 20 ألف جنيه مصري. رغم أن هذه التكلفة يمكن تعويضها على المدى الطويل بفضل انخفاض سعر الغاز، إلا أن العبء المالي الأولي قد يكون عائقًا للعديد من الأفراد.

صعوبة التزود بالغاز: بالرغم من زيادة عدد محطات الغاز الطبيعي في مصر، قد لا يزال العثور على محطة قريبة يشكل تحديًا في بعض المناطق.

تآكل المحرك: على المدى الطويل، قد يؤدي استخدام الغاز الطبيعي إلى تآكل بعض أجزاء المحرك، مما يتطلب صيانة إضافية.

خطوات التحويل إلى غاز طبيعي

لمن يرغب في تحويل سيارته، تتضمن العملية عدة خطوات:

فحص السيارة: يجب زيارة مركز متخصص لفحص السيارة والتأكد من صلاحيتها للعمل بالغاز الطبيعي.

تحديد حجم الأسطوانة: يقوم الفنيون باختيار سعة الأسطوانة المناسبة حسب حجم السيارة واحتياجاتها.

تركيب الأسطوانة والتوصيلات: يتم تثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع التوصيلات اللازمة.

اختبارات السلامة: بعد ملء السيارة بالغاز، تُجرى اختبارات للتأكد من عدم وجود تسريبات.

استلام السيارة: بعد الانتهاء، يتم تسليم السيارة للمالك مع شهادة ضمان وكتيب صيانة.

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