خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وكل الأوراق المطلوبة

تحويل السيارة للغاز الطبيعي

اتجه الكثير من مالكي السيارات إلي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نظرًا لتكاليف استهلاك البنزين المرتفعة، حيث توفر ما يقرب من 50%، أيضًا اتجهت الدولة لدعم الغاز الطبيعي في وسائل المواصلات في محاولة منها للتقليل من ظاهرة تغير المناخ التي إرتفعت خلال الأعوام الأخيرة.

نسنعرض لكم في التقرير التالي تفاصيل تحويل السيارة للغاز الطبيعي والخطوات المطلوبة عبر «الموجز».

خطوات تحويل السيارة للغاز الطبيعي

1- فحص السيارة فنيًا في مركز التحويل للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز، حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70%.

2- تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة.

3- استلام السيارة من العميل في يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل.

4- تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.

5- الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل، والالتزام بالسلامة المهنية، أيضاً للحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

6- شحن السيارة بالغاز الطبيعي والكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

7- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة.

8- إعادة السيارة للمالك بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي مع إعطاء جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.

كيفية تقسيط تحويل السيارة للغاز الطبيعي ؟

تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالتقسيط:

1- يقوم العميل بسداد تكلفة تحويل سيارته للغاز بنظام الكاش، وفي هذه الحالة يمنح الفرد بونات هدية لتموين سيارته بالغاز، بقيمة 3375 جنيهًا.

2- هناك طريقة أخرى للتقسيط على مدار عام دون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، في هذه الحالة يحصل العميل على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز، بقيمة 2025 جنيهًا.

3- وفي حالة التقسيط على 18 شهرًا دون فوائد، يتم الإعفاء من المصاريف الإدارية.

4- أيضًا يوجد نظام آخر للسداد وهو التقسيط على سنتين دون فوائد.

الأوراق المطلوبة لجعل السيارة غاز طبيعي

- 2 صورة لرخصة السيارة.

- 2 صورة لبطاقة الرقم القومي.

- إحضار إيصال مياه أو كهرباء أو تليفون لمنزل مالك السيارة.

- ضامن من الدرجة الأولى وبطاقته.

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