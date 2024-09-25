الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم السيارة.. دليلك الكامل

مخالفات المرور مصر 2024، من الكلمات التي يتم البحث عنها بشكل يومي من قبل المواطنين الراغبين في معرفة مخالفات المرور برقم السيارة لسدادها أو التظلم عليها قبل توقيع أي غرامات أخرى.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

يقدم لكم موقع الموجز، دليلك الكامل لكل ما تريد معرفته حول مخالفات المرور 2024، وذلك في إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

يمكن لأصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور من هنـــــــــــــــــــــــا.

- اختر أيقونة «الاستعلامات».

- اضغط على زر استمرار.

- اختر الاستعلام بين «مخالفات رخص القيادة- مخالفات رخص المركبات».

- اضغط استمرار.

- أدخل رقم السيارة.

- ثم سجل البيانات المطلوبة في الخانات المحددة والتي تتضمن الاسم والرقم القومي.

- اضغط على «إجمالي المخالفات».

- تظهر قيمة المخالفات المستحقة على رخصة السيارة 2024.

خطوات سداد مخالفات المرور أون لاين

- لسداد مخالفات المرور 2024 أون لاين يجب الدخول على موقع النيابة العامة للمرور.

- اضغط على «الدفع».

- اختر «الدفع الالكترونى».

- اختر بين سداد «رخص القيادة- رخص المركبات».

- أدخل البيانات المطلوبة في الخانات المحددة بدقة.

- اضغط على إجمالي المخالفات.

- تظهر قيمة المخالفات المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة.

- حدد طريقة الدفع.

- أدخل بيانات الفيزا كارد لسداد إجمالي المخالفات.

كيف يتم تقديم تظلم على مخالفات المرور؟

- ادخل لموقع النيابة العامة للمرور من الرابط هنـــــــــــــــــــــا.

- اختر أيقونة التظلمات.

- اختر بين التظلم على رخص المركبات.

- أدخل بيانات الرخصة التي ترغب في التظلم على مخالفتها.

- بعد الاستعلام تظهر قيمة المخالفات المستحقة والشروط الخاصة بالخدمة.

- اضغط على «موافق».

- تظهر أمامك البيانات الأساسية لـ رخصة القيادة.

- أدخل البيانات المطلوبة.

- اضغط على «إرسال الطلب». ‏

- بعد الانتهاء من التظلم يظهر أمامك رقم الطلب والذي يجب الاحتفاظ به لمعرفة نتيجة تظلم مخالفات المرور 2024 من نفس الموقع خلال 72 ساعة من تسجيل الطلب.

طريقة التظلم على مخالفات المرور أون لاين

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للمرور هنـــــــــــــــــــــــــــا.

يجب أن يكون لديك حساب على الموقع أو التسجيل بحساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق.

بعد ذلك قم بالدخول إلى الجزء الخاص بخدمات المرور.

يتم بعدها اختيار أيقونة التظلمات والضغط على كلمة استمرار.

بعد الضغط تظهر صفحة جديدة تعطيك خيارين للاستعلام عن التظلمات إما باستخدام الأرقام فقط أو الحروف والأرقام.

يتم إدخال رقم الرخصة في الخانة المخصصة لها.

يتم إدخال البيانات الشخصية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

تظهر بعد ذلك المخالفات على السيارة وقيمة الحد الأدنى والأقصى للسيارة.

يتم تحديد المخالفة المطلوب التظلم عليها وسبب التظلم.

يظهر بعد ذلك الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة، ويتم الضغط على كلمة موافق لاستكمال التقديم على تظلم مخالفات المرور.

في النهاية تظهر كل بيانات طلب التظلم على المخالفة المرورية، ويجب الاحتفاظ بها حتى يمكن استخدامه فيما بعد عند الحاجة إليه.

طريقة التقديم على تظلم مخالفات المرور بالرقم القومي

يتم في البداية إلى الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة المرور هنــــــــــــــــــــــــــــا.

من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور.

بعد ذلك يتم الدخول إلى صفحة التظلمات لبدء عملية التظلم.

بعد ذلك ستظهر أمامك خيارات خاصة بنوع التظلم، سواء كانت عن مخالفات رخصة السيارة، ويجب اختيار سبب التظلم.

يتم بعد ذلك إدخال رقم الرخصة الخاصة بالسيارة.

سوف يُطلب منك إدخال بيانات شخصية مثل الرقم القومي لإكمال التظلم.

بعد ذلك قم بتحديد المخالفة التي ترغب بالتظلم عليها وأرسل الطلب.

طريقة متابعة طلب تظلم مخالفات المرور

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الإنترنت.

يظهر على الصفحة الرئيسية أربعة أقسام رئيسية: خدمات نيابات المرور، وخدمات وثائق الأحوال الشخصية، وخدمات نيابات الأسرة، وخدمات النيابات الجنائية.

بمجرد الضغط على أيقونة "خدمات نيابات المرور"، سوف يُتاح لك الوصول إلى خيارات متعددة مثل الاستعلامات، والتصالح الفوري، والدفع الإلكتروني، وتقديم التظلمات، وخدمة متابعة الطلبات.

للتحقق من حالة تظلم مخالفات المرور، يتعين عليك الضغط على خدمة "متابعة الطلبات".

سوف يُطلب منك إدخال رقم الطلب وتفاصيل الرخصة في الأجزاء المخصصة.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة "بحث" لعرض حالة الطلب.

في حال رغبتك في إلغاء طلب التظلم بخصوص المخالفات المرورية، يمكنك الضغط ببساطة على أيقونة "إلغاء الطلب" المتاحة على الصفحة.

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