للتوسع في الطاقات النظيفة.. ننشر خطة مصر الوطنية للهيدروجين الأخضر

خطة مصر الوطنية للهيدروجين الأخضر.. خلال مشاركته فى مؤتمر وزراء الطاقة لدول البريكس، قام بمناقشة خطة مصر الوطنية للهيدروجين كقائد مستقبلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر من أجل للتوسع في الطاقات النظيفة

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر وزراء الطاقة لدول البريكس المنعقد اليوم بالعاصمة الروسية موسكو، فى اطار أسبوع الطاقة الروسي والتعرف على خطة مصر الوطنية للهيدروجين الأخضر.

خطة مصر الوطنية للهيدروجين الأخضر

الموجز يرصد تفاصيل كلمة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة مصر الوطنية للهيدروجين الأخضر، والتي أشار فيها إلى ما أطلقته مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين كقائد مستقبلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، للاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية للطاقة.

وأضاف وزير الكهرباء قائلًا: «نستهدف في خطة مصر الوطنية للهيدروجين الأخضر، الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8 % من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040 لذلك تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي ، وكذلك إصدار قانون جديد لحوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الأمر الذى يوضح اهتمام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات في هذا القطاع».

خطة مصر الوطنية للهيدروجين الأخضر

وقال إن الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والاستخدام المشترك والاستفادة من التكنولوجيا بين الدول الأعضاء في البريكس هو ما نعمل علية فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحًا أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس وهو ما بنينا عليك استراتيجيتنا فى الطاقة لإدارة واستغلال وتعظيم العوائد من تلك الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية والتحول للأخضر من خلال خطة مصر الوطنية للهيدروجين الأخضر.

تنمية الطاقة المستدامة والتحول نحو الطاقة المتجددة

وأكد وزير الكهرباء أن الأهداف المصرية المشتركة تؤكد مجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة، مشيرا إلى جهود قطاع الطاقة المصرى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الطاقة المستدامة والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتنويع مزيج الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة وضمان الاستقرار فى منظومتنا والتطوير والتحديث فيما يخص المصادر المتجددة للطاقة.

أهمية الطاقة النووية في مصر

كما شدد على أهمية الطاقة النووية في مصر بالاضافة الى الرياح والشمس والطاقة الخضراء واهمية العمل المشترك بين دول البريكس خاصة فى عمليات نقل الهيدروجين وتطوير التكنولوجيا الخاصة به ، وترتبط الشبكة الكهربائية الموحدة بمصر مع جيرانها فى الأردن والسودان وليبيا وقريبا مع السعودية.

وأضاف أن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ معقبًا: «قمنا بتحديث استراتيجيتنا المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2040 والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42%».

خطة مصر الوطنية للهيدروجين الأخضر

تعاون قائم مع دول مجموعة البريكس

كما أفاد بأن نجاح الانتقال في مجال الطاقة يعتمد على التعاون الدولي والشراكات بين الدول ، ولدى مصر تعاون قائم مع دول مجموعة البريكس حيث تتعاون مصر وروسيا في بناء محطة الضبعة النووية ويمتد التعاون مع الصين إلى مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، وهناك شراكات مستمرة مع الهند في مشاريع المحطات الحرارية ومبادرات الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن هذه الشراكات تمثل روح التعاون التي تتبناها دول مجموعة البريكس، اختتم الدكتور عصمت كلمته موجهًا الدعوة للحضور الكريم بإغتنام هذا الاجتماع كفرصة لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات وإقامة شراكات قوية من خلال العمل سوياً حتى يمكننا خلق مستقبل أكثر استدامة للطاقة.

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خطة مصر الوطنية للهيدروجين الأخضر

خطة مصر الوطنية للهيدروجين الأخضر