الشمس تتحوّل إلى حلقة نار خلال أيام.. ظاهرة فلكية مدهشة

يترقّب عشاق علوم الفلك واكتشاف الفضاء حدثًا هامًا يوم الأربعاء المقبل، حيث ستشهد السماء حدثًا هامًا سيجعل الشمس تتحوّل إلى حلقة من النيران.

وذكر علماء أن يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024 سيشهد الكسوف الحلقي للشمس، والذي سيكون متاحًا للمتابعة فقط فوق أجزاء من المحيط الهادئ وجنوب تشيلي وجنوب الأرجنتين.

الكسوف الحلقي للشمس

وبحسب باحثون فإن مسار الكسوف الحلقي - (بعرض 265 إلى 331 كيلومترًا) حيث سيغطي القمر ما يصل إلى حوالي 93٪ من قرص الشمس - يمر فوق جزء صغير من الأرض.

لكن هواة مشاهدة الأحداث الفلكية سيتمكنون من متابعته على مدونة كسوف الشمس المباشر على Space.com.

وحلال الكسوف الحلقي، سيمر القمر بين الشمس والأرض، ويلقي بظله على الأرض، حيث يكون القمر بعيدًا قليلًا عن الشمس مقارنة بالكسوف الكلي حيث يحجب قرص الشمس تمامًا. لذلك لا يحجب القمر الشمس تمامًا ولكنه بدلًا من ذلك يخلق "حلقة نارية" مذهلة.

أماكن متابعة الكسوف الحلقي للشمس

وكشف العلماء عن التوقيتات والأماكن التي يمكن فيها متابعة كسوف الشمس الحلقي يوم الأربعاء والتي جاءت كالتالي:

رابا نوي/جزيرة إيستر، تشيلي (5 دقائق و38 ثانية إلى 6 دقائق و12 ثانية من الكسوف الحلقي بدءًا من الساعة 14:03 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 67 درجة فوق الشمال)

كوكرين، تشيلي (5 دقائق و40 ثانية من الكسوف الحلقي بدءًا من الساعة 17:21 بتوقيت وسط أمريكا الشمالية، 26 درجة فوق الشمال الغربي)

منتزه بيريتو مورينو الوطني، الأرجنتين (6 دقائق و17 ثانية من الكسوف الحلقي بدءًا من الساعة 17:21 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 25 درجة فوق الشمال الغربي)

بويرتو ديسيدو، الأرجنتين (3 دقائق و22 ثانية من الكسوف الحلقي بدءًا من الساعة 17:27 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 20 درجة فوق الشمال الغربي)

بويرتو سان جوليان، الأرجنتين (5 دقائق و12 ثانية من الكسوف الحلقي بدءًا من الساعة 17:24 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 21 درجة فوق الشمال الغربي)

ولفت العلماء إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين يقعون خارج مسار الكسوف الحلقي، فسيحدث كسوف جزئي للشمس سيكون مرئيًا حيث يبدو أن القمر يأخذ "قضمة" من الشمس.

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