البورصة المصرية تربح 7 مليارات جنيه وارتفاع جماعي للمؤشرات بختام جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها لجلسة اليوم الخميس 26-9-2024، التي تعد نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي في المؤشرات, وجاءت هذه الارتفاعات نتيجة لعمليات شراء من قبل المتعاملين المصريين والأجانب، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع. بلغت قيمة التداولات 4.6 مليار جنيه، فيما حقق رأس المال السوقي مكاسب بلغت 7 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 2.149 تريليون جنيه.

وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أداء البورصة المصرية اليوم الخميس 26-9-2024, وجاءت كالتالي.

أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 31,276 نقطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى 38,505 نقطة.

قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13,560 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى 7,425 نقطة.

فسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" زيادة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 10,577 نقطة.

وحقق مؤشر الشريعة الإسلامية قفزة بنسبة 0.35% ليصل إلى 3,061 نقطة.

البورصة المصرية

تباين في تعاملات الداخليين والمساهمين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء, وقامت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية بشراء مليون سهم، و1.8 مليون سهم، و2,140 سهم على التوالي.

واشترت إدارة شركة المنصورة للدواجن 700 ألف سهم، في حين قام مساهم رئيسي في شركة تعليم لخدمات الإدارة بشراء 8.74 مليون سهم.

البورصة المصرية

في المقابل، باع مجلس إدارة شركة تنمية للاستثمار العقاري 100 ألف سهم، بينما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (CIB) وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2,000 سهم و100 ألف سهم على التوالي.

وقامت مجموعة مرتبطة بشركة سوديك ببيع 850 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي في شركة مستشفى النزهة الدولي 45 ألف سهم.

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شركات البورصة توزع 4.6 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال 16 يومًا