2.4 مليار جنيه.. البورصة المصرية ترتفع وسط تداولات وحوافز جديدة للاستثمار

شهدت مؤشرات البورصة المصرية زيادة ملحوظة خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس 26-9-2024، التي تميزت بنشاط قوي في السوق، مدفوعةً بعمليات شراء من المستثمرين المصريين, بينما مالت تعاملات العرب والأجانب إلى البيع، بلغت قيمة التداولات حوالي 2.4 مليار جنيه.

ويستعرض “الموجز” خلال السطور التالية أداء البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 26-9-2024.

أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة اليوم

حقق مؤشر "إيجي إكس 30" ارتفاعًا بنسبة 0.61%، ليصل إلى 31442 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62%، محققًا مستوى 38708 نقاط.

قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% إلى مستوى 13617 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى 7471 نقطة.

وحقق "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نسبة ارتفاع بلغت 0.76%، مسجلًا 10643 نقطة.

وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 1.01%، محققًا مستوى 3081 نقطة.

حقق مؤشر تميز زيادة بنسبة 0.14% ليصل إلى 8138 نقطة.

البورصة المصرية

توقف التداول على بعض الأسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق، نظرًا لتجاوزها نسبة الـ5% سواء صعودًا أو هبوطًا خلال الجلسة.

وشملت الأسهم الموقوفة: الإسكندرية للخدمات الطبية، المركز الطبي الجديد، القاهرة للخدمات التعليمية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، بالإضافة إلى عدة شركات أخرى.

البورصة المصرية

تسوية الوثائق المالية

في خطوة أخرى، أعلنت إدارة البورصة عن تسوية عدد 10 آلاف وثيقة، ليصل إجمالي الوثائق القائمة إلى 3.33 مليون وثيقة بدلاً من 3.32 مليون وثيقة.

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين يتعلقان بشركتين, وشمل القرار الأول وقف نشاط شركة صندوق نعيم العقاري اختياريًا لمدة عام اعتبارًا من تاريخ الجمعية العامة العادية المنعقدة في 5 أغسطس.

أما القرار الثاني فتعلق بتصفية عمليات شركة كابيتال مانجمنت سريفيسز القابضة للاستثمارات المالية، تنفيذًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال.

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