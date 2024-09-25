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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-9-2024

أسعار الأسهم في البورصة
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم.. شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين إلى البيع, وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 31080 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى 38253 نقطة.

البورصة المصرية اليوم

ويستعرض “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024.

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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم

شهدت أسهم مثل "أكرو مصر" و"العربية لاستصلاح الأراضي" زيادات حادة في أسعارها تجاوزت 19%، بينما شهدت أسهم أخرى مثل "غاز مصر" و"الدولية للأسمدة" ارتفاعات ملحوظة, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم
السهمآخر سعرالتغيرالكميةسعر الفتحأعلى سعرأقل سعر
اكرو مصر75.3812.56432,06462.8275.3863.60
العربية لاستصلاح الأراضي52.138.6860,07343.4552.1446.25
الاتحاد الصيدلي2.200.20117,1852.002.202.17
الدولية للأسمدة11.141.01316,46210.1311.1411.14
غاز مصر30.502.203,314,73328.3031.5128.15
يوتوبيا24.701.634,80023.0724.7023.07
ايكون22.961.41791,96021.5522.9621.65
القاهرة للخدمات التعليمية21.871.172,01120.7021.8720.60
مرسيليا3.200.17277,3453.033.273.03
راميدا2.570.1317,432,2702.442.612.44
فوديكو66.253.33213,03662.9267.6763.01
الدلتا للسكر67.503.20967,43964.3068.9063.67
النصر لتصنيع الحاصلات16.110.7630,68715.3516.1115.30
ريماس0.880.047,454,7570.840.890.85
مرسى مرسى علم2.200.1017,5462.102.202.20
ايسترن كومباني25.391.092,255,95524.3025.5024.40
وادي كوم امبو101.714.09243,99597.62110.0098.02
لوتس للتنمية والاستثمار0.410.029,302,2360.400.450.40
العامة لاستصلاح الأراضي55.962.05421,14953.9161.8551.66
القابضة المصرية الكويتية34.401.204,575,80833.2034.5332.90

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