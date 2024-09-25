أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-9-2024

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم.. شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين إلى البيع, وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 31080 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى 38253 نقطة.

البورصة المصرية اليوم

ويستعرض “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024.

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم

شهدت أسهم مثل "أكرو مصر" و"العربية لاستصلاح الأراضي" زيادات حادة في أسعارها تجاوزت 19%، بينما شهدت أسهم أخرى مثل "غاز مصر" و"الدولية للأسمدة" ارتفاعات ملحوظة, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم

السهم آخر سعر التغير الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر اكرو مصر 75.38 12.56 432,064 62.82 75.38 63.60 العربية لاستصلاح الأراضي 52.13 8.68 60,073 43.45 52.14 46.25 الاتحاد الصيدلي 2.20 0.20 117,185 2.00 2.20 2.17 الدولية للأسمدة 11.14 1.01 316,462 10.13 11.14 11.14 غاز مصر 30.50 2.20 3,314,733 28.30 31.51 28.15 يوتوبيا 24.70 1.63 4,800 23.07 24.70 23.07 ايكون 22.96 1.41 791,960 21.55 22.96 21.65 القاهرة للخدمات التعليمية 21.87 1.17 2,011 20.70 21.87 20.60 مرسيليا 3.20 0.17 277,345 3.03 3.27 3.03 راميدا 2.57 0.13 17,432,270 2.44 2.61 2.44 فوديكو 66.25 3.33 213,036 62.92 67.67 63.01 الدلتا للسكر 67.50 3.20 967,439 64.30 68.90 63.67 النصر لتصنيع الحاصلات 16.11 0.76 30,687 15.35 16.11 15.30 ريماس 0.88 0.04 7,454,757 0.84 0.89 0.85 مرسى مرسى علم 2.20 0.10 17,546 2.10 2.20 2.20 ايسترن كومباني 25.39 1.09 2,255,955 24.30 25.50 24.40 وادي كوم امبو 101.71 4.09 243,995 97.62 110.00 98.02 لوتس للتنمية والاستثمار 0.41 0.02 9,302,236 0.40 0.45 0.40 العامة لاستصلاح الأراضي 55.96 2.05 421,149 53.91 61.85 51.66 القابضة المصرية الكويتية 34.40 1.20 4,575,808 33.20 34.53 32.90

اقرأ أيضًا: البورصة المصرية تتأرجح.. انخفاض مؤشر EGX30 بنسبة 0.08% وتداولات بـ379.8 مليون جنيه

1.2 مليار جنيه.. قطاع العقارات يحتل المرتبة الأولي في البورصة المصرية اليوم